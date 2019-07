Roma Aperto il Corridoio mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta

Roma . Fondi per la manutenzione ordinaria delle palestre e dei campi sportivi polivalenti all’aperto : Roma Capitale procede con lo stanziamento di Fondi per la manutenzione ordinaria delle palestre e dei campi sportivi polivalenti all’aperto,

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta contro ignoti sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma : La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma delle ultime settimane. Il Procura tore aggiunto Nunzia D’Elia ha aperto un fascicolo contro ignoti per violazione delle norme in materia ambientale, contenute nel decreto legislativo 152 del 2006.

Bordoni : Roma discarica a cielo aperto - Governo deve intervenire : Roma – “L’emergenza rifiuti nella Capitale arriva anche all’Ordine dei medici, che lancia un allarme preoccupante sulle condizioni sanitarie della nostre citta’. Colonie di topi nei quartieri centrali e periferici, gabbiani che trovano nella mondezza il loro pasto, vermi vicino ai cassonetti. Roma e’ ridotta a una discarica a cielo aperto , il Governo deve intervenire , non si puo’ mettere a rischio la ...

Terremoto Castelli Romani - scuole chiuse a Colonna. Molti hanno dormito all'aperto. Verifiche anche a Roma : Notte tranquilla dopo la scossa di domenica sera con epicentro nella cittadina in provincia di Roma. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno. La metro C regolarmente in funzione