Marocco | turiste scandinave decapitate | 3 condanne a morte Carcere per altri 21 imputati

Marocco - delitto delle due turiste scandinave : i tre aggressori condannati a morte : Si è concluso con una sentenza che prevede la condanna alla pena di morte per i tre esecutori materiali, oltre all’ergastolo per l’autista del gruppo, il processo ai responsabili del delitto delle due turiste scandinave, barbaramente uccise ad Imil, in Marocco, nella notte tra il 16 ed il 17 dicembre del 2018. Maren Ureland, studentessa norvegese di 28 anni e l’amica Louisa Vesterager Jespersen, danese 24enne, erano impegnate nella scalata della ...

Turiste scandinave decapitate : 3 condanne a morte/ Marocco - anche un ergastolo : Turiste scandinave uccise e decapitate in Marocco: tre condanne a morte e un ergastolo. La sentenza oggi, un imputato ha chiesto perdono a Dio.

Turiste scandinave sgozzate in Marocco! Tre condanne a morte e un ergastolo : Tre condanne a morte e un ergastolo. È questa la sentenza emessa oggi da un tribunale del Marocco nei confronti dei quattro principali imputati del processo sull'efferato omicidio delle due Turiste scandinave avvenuto nel Paese nordafricano nel dicembre scorso. La sentenza è stata emessa da una dalla Corte d'assise d'appello di Salé, nei pressi del capitale Rabat. Accogliendo le richieste dell'accusa, i giudici hanno ritenuto colpevoli i ...

Marocco - turiste uccise : 3 condanne morte : I corpi delle due ragazze, una danese e l'altra norvegese, furono trovati il 17 dicembre vicino alle montagne dell'Atlante. Tre condanne a morte e un ergastolo. Si è concluso così in Marocco il processo per il duplice omicidio sull'Alto Atlante, dove a dicembre due turiste scandinave furono uccise e decapitate. Louisa Vesterager Jespersen,studentessa danese di 24 anni, e la sua amica Maren Ureland, norvegese di 28, furono uccise mentre ...

Turiste sgozzate in Marocco - oggi la sentenza : i tre imputati rischiano la pena di morte : Turiste sgozzate in Marocco, è il giorno della sentenza: è attesa per oggi infatti la decisione nel processo a carico dei tre imputati accusati dell'omicidio della...

Turiste uccise in Marocco - uomo confessa : Turiste uccise in Marocco, uomo confessa I corpi delle due ragazze scandinave sono stati ritrovati sulle montagne dell’Alto Atlante nel dicembre scorso. Sono 24 le persone a processo per omicidio premeditato e costituzione di gruppo terrorista. Il capo si pente: "Ho decapitato una di loro" Parole ...