Non sappiamo come è successo! Fratellini di 1 e 3 anni annegano nella piscina di casa (Di venerdì 19 luglio 2019) Tragedia nella contea di Fayette, in Pennsylvania, Stati Uniti, dove mercoledì pomeriggio due Fratellini di 1 e 3 anni sono morti annegati nella piscina di casa. Hunter George Smith e Hayden Lewis Smith stavano giocando nella vasca posizionata nel cortile della loro abitazione nei pressi di Whiteman Avenue a Uniontown quando si è verificato l'incidente. Quando i nonni e gli zii, che si trovavano nei dintorni, si sono resi conto che i due bimbi avevano perso conoscenza, hanno avvertito immediatamente le forze dell'ordine. I paramedici accorsi sul luogo hanno tentato di rianimarli ma per loro non c'era già più nulla da fare.



Una di loro, Abbie, di soli 16 anni, ha raccontato agli inquirenti di aver preparato un bagno per i due bambini dopo essere tornata da un campus estivo, per poi metterli a letto. È stato proprio in quel momento che i fratellini sono usciti in cortile e hanno cominciato a correre intorno alla piscina prima di finirci dentro, come ha anche confermato la nonna ai media locali. Dopo essersi accorta che i due erano nell'acqua, ha avvisato il marito che è corso a recuperare i corpi dei fratellini.



"È saltato in piscina con tutti i vestiti", ha raccontato la donna. Le autorità stanno ora indagando per cercare di ricostruire tutta la vicenda e scoprire in che modo Hunter e Hayden siano finiti in quella vasca. "Erano entrambi molto curiosi, amavano giocare e guardare Spider-Man e Batman, che erano i loro beniamini. Ci mancheranno tantissimi", ha continuato la nonna. Intanto, gli inquirenti hanno preso tempo fino al pomeriggio di oggi per fare ulteriori approfondimenti prima di parlare alla stampa.