Traffico Roma del 18-07-2019 ore 13 | 30

(Di giovedì 18 luglio 2019) NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALL’INCROCIO CON VIA MAMIANI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI PARIOLI ALL’INCROCIO CON VIA DELLA MOSCHEA E SU VIA DELL’ACQUA BULLICANTE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO CHIUSO VIALE ETIOPIA FRA VIA ENDERTÀ E VIA TEMBIEN, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI. CHIUSE ANCHE VIA TEMBIEN E L’ USCITA DELLA TANGENZIALE EST PER VIALE ETIOPIA. RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE PRATI CODE PER LAVORI SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA LO SV PER IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA VERSO LA CASILINA LUNGHE CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA VERSOPER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO. RALLENTAMENTI E CODE PER I CURIOSI IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL MARE. ...

