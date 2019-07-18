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Traffico Roma del 18-07-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 18-07-2019 ore 13 | 30 NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI ...

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Traffico Roma del 18-07-2019 ore 13:30 (Di giovedì 18 luglio 2019) NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALL’INCROCIO CON VIA MAMIANI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI PARIOLI ALL’INCROCIO CON VIA DELLA MOSCHEA E SU VIA DELL’ACQUA BULLICANTE PER INCIDENTE   ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO   CHIUSO   VIALE ETIOPIA  FRA VIA ENDERTÀ E VIA TEMBIEN,  PER LA POTATURA DEGLI ALBERI. CHIUSE  ANCHE VIA TEMBIEN E L’ USCITA DELLA TANGENZIALE EST PER VIALE ETIOPIA.      RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE PRATI     CODE PER LAVORI SU VIA DI TOR BELLA MONACA  TRA LO SV PER IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA VERSO LA CASILINA   LUNGHE CODE  SULLA PONTINA DA POMEZIA VERSO Roma PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI  CASTEL RomaNO. RALLENTAMENTI E CODE PER   I CURIOSI IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL MARE.  ...
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