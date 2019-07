Stretto di Messina | coincidenze più efficienti fra treni e navi veloci

Scilla & Cariddi - le Previsioni Meteo per lo Stretto : torna il bel tempo a Messina e Reggio Calabria - ma rimarrà fresco tutta la settimana : E’ tornato a splendere il sole in modo più deciso oggi sullo Stretto di Messina, dopo il maltempo dei giorni scorsi, ma soffia un forte vento di maestrale e l’aria è fresca, piacevole, particolarmente mite e gradevole. A Reggio Calabria la temperatura minima della notte è scesa a +22°C, e adesso in pieno giorno la colonnina di mercurio è ferma a +27°C. Anche nei prossimi giorni il clima rimarrà così fresco e gradevole: le temperature ...

Meteo - Allerta Maltempo della Protezione Civile : piogge e temporali da Nord a Sud - è allarme dalle Dolomiti allo Stretto di Messina : Allerta Meteo – La parte meridionale di una depressione centrata sul Nord Europa porta aria fresca e instabile al Nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del ...

Grande successo per Swim for Smile - la traversata solidale a nuoto dello Stretto di Messina : Si è conclusa con successo la traversata solidale, promossa per il quarto anno consecutivo da Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che ha rilanciato la sfida: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della ...

Cerimonia della Moneta beneaugurante per la nuova nave traghetto dello Stretto di Messina [FOTO] : Si è tenuta quest’oggi, presso la sede dei cantieri Cimar di San Giorgio di Nogaro – parte della holding Genova Industrie Navali (GIN) – la tradizionale Cerimonia della Moneta per la nuova nave traghetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) destinata ai collegamenti nello Stretto di Messina e commissionata alla Associazione Temporanea d’Imprese composta da T. Mariotti e da San Giorgio del Porto, entrambi soci fondatori ...

In arrivo “Swim for smile 2019” - la traversata solidale dello Stretto di Messina : Per il quarto anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation smile Italia Onlus, attraverserà lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi. Insieme a lui 29 tesserati FIN preparati atleticamente da Alessandro Terrin si cimenteranno ...

Misterioso oggetto sferico sullo Stretto di Messina [VIDEO] : Nella serata di ieri un Misterioso oggetto sferico è transitato sullo Stretto di Messina: il passaggio è avvenuto intorno alle 20:30, da Nord verso Sud, a velocità molto sostenuta. I venti erano assenti e il tremolìo del video è legato alle riprese dell’operatore. Misterioso oggetto sferico transita sullo Stretto di Messina [VIDEO] L'articolo Misterioso oggetto sferico sullo Stretto di Messina [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

La rivoluzione mondiale antifumo : il presidente della Foundation for a Smoke-Free World attraversa a nuoto lo Stretto di Messina : Lo Stretto di Messina a nuoto, per unire simbolicamente la Sicilia al resto del mondo nella lotta al fumo delle sigarette. È l’impresa portata a termine con successo stamattina da Derek Yach. Il presidente della Foundation for a Smoke-Free World ha sfidato a nuoto le correnti dello Stretto e da Capo Peloro, bracciata dopo bracciata, ha raggiunto la spiaggia di Cannitello sulla costa calabra. Ad assistere all’impresa di Yach ...

Terremoto - ancora una scossa nello Stretto di Messina : epicentro a Capo Peloro [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto ha colpito stamattina, alle 12:10, lo Stretto di Messina con epicentro appena al largo di Mortelle, nei pressi di Capo Peloro e Torre Faro. La scossa, di magnitudo 2.9, s’è verificata con un ipocentro mediamente profondo (70.2km di profondità), in una delle aree a più alto rischio sismico d’Italia. L'articolo Terremoto, ancora una scossa nello Stretto di Messina: epicentro a Capo Peloro [MAPPE e DATI] ...

La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia : 9 progetti per smettere di fumare presentati a Catania - poi la Traversata a Nuoto dello Stretto di Messina [PROGRAMMA] : La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia: Lunedì 24 giugno, alle 10,30, nell’aula magna di Palazzo Pedagaggi (dipartimento di Scienze politiche e sociali, via Vittorio Emanuele II, 49) verranno presentati ufficialmente i nove progetti di ricerca appena avviati nei dipartimenti universitari afferenti al CoEHAR, il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università di Catania. Si tratta di nove ...

Traversata dello Stretto di Messina per la ricerca : È in programma il prossimo 13 giugno alle ore 11.00 una Traversata per la vita dello Stretto di Messina. Trenta i partecipanti a vario livello

Salute : sfida a nuoto nello Stretto di Messina per ricordare i pericoli dell’ictus : Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina. La partenza è prevista per mercoledì 12 giugno, condizioni meteo e mare permettendo, da Capo Peloro (Messina), con arrivo a Cannitello, nei pressi di Villa San Giovanni (Reggio Calabria). E’ l’impresa di Alberto Sassoli che ha deciso di nuotare per oltre 3,5 km, insieme ad altri 30 ‘supersportivi’, per ricordare sua madre, scomparsa a causa di un ictus. L’iniziativa si propone, ...

Terremoto nello Stretto di Messina - scossa di magnitudo 2.9 : Terremoto nello stretto di Messina, scossa di magnitudo 2.9 L’epicentro è stato registrato a nord di Reggio Calabria e di Messina, ad una profondità di 70 chilometri Parole chiave: Terremoto ...

Scossa di terremoto nello Stretto di Messina [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato nell’area dello Stretto di Messina alle 16:32:34 ad una profondità di 70 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto nello Stretto di Messina [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - sciame sismico nello Stretto di Messina : 11 scosse in 48 minuti sulla faglia del 1908 [MAPPE e DATI] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando lo Stretto di Messina, una delle aree d’Europa a più alto rischio terremoti e maremoti. Lo sciame è fortunatamente caratterizzato da scosse di lieve entità: la più forte è stata di magnitudo 2.2, ma complessivamente ci sono state 11 scosse di Terremoto nell’arco di 48 minuti nel pomeriggio di oggi, la prima alle 15:22 e l’ultima alle 16:10. L’epicentro è stato in mare, ...