Madre e figlia ubriache al pub picchiano un carabiniere

Madre e figlia adolescente dormono per tre anni con il cadavere della nonna in casa : la 47enne rischia 20 anni di prigione : Ha tenuto in casa il cadavere della Madre per tre anni. E lo ha fatto pur avendo una figlia adolescente che è stata quindi costretta a vivere con il corpo della nonna sistemato in una stanza di casa. Accade in Texas e secondo quanto riportato dalla Bbc, la nonna sarebbe morta in seguito a una caduta che non è stata curata a dovere. Il fatto risale al 2016 (all’epoca la nipote aveva 15 anni): il cadavere della donna è stato messo in una ...

Elisabetta Canalis - il post commovente per la figlia e la Madre su Instagram : Elisabetta Canalis commuove i follower con un post pubblicato su Instagram e dedicato alla madre e alla figlia. La showgirl sarda ormai da anni vive a Los Angeles, ma non ha mai dimenticato il legame con la sua terra d’origine, la Sardegna. Per questo appena può torna ad Alghero per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia. Anche quest’anno la Canalis è sbarcata in Italia insieme alla piccola Skyler Eva per trascorrere le vacanze estive ...

Elisabetta Canalis in Sardegna! Ma la figlia Skyler Eva e sua Madre rubano tutta la scena : È di qualche giorno fa la notizia che Elisabetta Canalis è riuscita a vincere la causa che la vedeva contrapposta a un’azienda di intimo con cui aveva lavorato per una campagna nel 2013. In quell’occasione la ex Velina mora di Striscia la Notizia era stata pagata circa 110mila euro per posare in intimo, ma l’azienda aveva deciso di sfruttare la sua immagine anche dopo la scadenza del contratto, come ricostruisce Il Mattino. Siccome chiunque ...

Madre e figlia tamponate e derubate da chi fingeva di aiutarle : Madre e figlia oltre a essere state tamponate da un motorino sono anche state derubate da due passanti che hanno finto di aiutarle. Brutta avventura per due donne, Madre e figlia, a Crema. Come riportato da Il Giorno, le due malcapitate stavano viaggiando sull’auto quando sono state improvvisamente tamponate. Immediatamente due persone sono corse in loro aiuto, fingendo di prestare i primi soccorsi. Peccato però che un attimo dopo ...

Fiona e Larissa : di Madre in figlia - i salti nel tempo degli sportivi : Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport Dinastie vincenti nello sport ...

Sono streghe e devono morire! Madre e figlia massacrate in India : Malti Devi, una donna di 50 anni, e sua figlia Raibati, di 25, Sono state uccise dai vicini con l’accusa di essere due streghe. Il massacro è avvenuto nel Jharkhand, uno Stato dell'India nord-orientale.“Uno degli accusati ha detto agli abitanti del villaggio che erano streghe e responsabili di morti e malattie – ha dichiarato il capo della polizia locale – così le hanno attaccate durante la notte e le hanno uccise brutalmente”. Il marito di Devi ...

Val d'Enza - lo sfogo di una Madre : "Mi hanno tolto mia figlia - dicevano che ero una tossica" : Aurora Vigne Da un momento all'altro le assistenti sociali sono hanno fatto irruzione nella vita della piccola. "Io e il mio ex marito ci stavamo separando" Ha parlato e ha raccontato la sua terribile esperienza una delle mamme rimasta vittima delle false relazioni per allontanare bambini da famiglie e collocarli in affido retribuito da amici. Un meccanismo disumano gestito da una rete di servizi sociali della Val D’Enza (Reggio ...

Varese : violenze su figlia disabile - arrestata Madre : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - Una donna di 35 anni è stata arrestata dalla polizia di Varese con l'accusa di maltrattamenti sulla figlia di sette anni. La donna, con tre figli di dieci, sette e quattro anni, vive in provincia di Varese con il compagno, sottoposto alla misura cautelare del divieto di

Varese - Madre costringe la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre : arrestati : Ha costretto la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre. Per questo una donna è stata arrestata insieme al marito, a Varese. Entrambi i genitori sono accusati anche di aver maltrattato i loro quattro figli. Le violenze sessuali del padre nei confronti della bambina sarebbero stati compiuti sotto gli occhi della madre. Gli arresti risalgono a un mese fa. Ma la vicenda è stata raccontata giovedì dal procuratore Varese Daniela ...

Varese - botte e insulti alla figlia disabile : arrestata la Madre. Il procuratore : “Tutti sapevano ma nessuno ha denunciato” : Insultava, umiliava e picchiava la figlia affetta da disabilità, tanto da indurre anche il fratellino più piccolo a picchiarla a sua volta e sputarle addosso. È stata così arrestata a Varese una donna di 30 anni accusata di maltrattamenti nei confronti dei tre figli di 4, 7 e 10 anni, accanendosi in particolare sulla figlia disabile. “Tutti sapevano, insegnanti e assistenti sociali, tutti vedevano i lividi sulla bambina e nessuno ha ...

Il padre violentava la figlia di 10 anni - la Madre assisteva : arrestati genitori a Varese : Una donna è stata arrestata insieme al marito, a Varese, per aver maltrattato i suoi quattro figli e per aver costretto la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre. Violenze sessuali cui la stessa madre avrebbe assistito.Gli arresti risalgono a un mese fa e la vicenda è stata resa nota stamane dal Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo, durante una conferenza stampa per l’arresto di ...

Tale Madre - tale figlia! La giovane figlia di Monica Bellucci Deva Cassel : La ragazza di 14 anni ha fatto la sua prima uscita pubblica da sola. Per l'occasione ha scelto un bustier di pizzo rosso, un blazer nero e un pantalone attillato: un look decisamente troppo serioso per la sua età. Poche ma buone apparizioni pubbliche sono la chiave del successo di Deva Cassel, la bellissima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Ieri è stata avvistata in prima fila alla sfilata uomo di Dolce e Gabbana e ...

La Madre di Diletta Leotta smentisce le voci di un flirt tra sua figlia e Francesco Monte : "Tutto inventato! Non vale la pena parlarne" : Da giorni rimbalzano voci su un possibile colpo di fulmine tra Diletta Leotta e Francesco Monte. Tutto è partito da Dagospia che lancia l'indiscrezione secondo cui la storia con il dirigente di Sky Matteo Mammì sarebbe giunta al capolinea.In più lo stesso sito sostiene che i rumors del flirt con l'ex tronista ed ex gieffino avrebbero trovato riscontro in un video postato dalla giornalista dove lei saluta un ragazzo mentre in sottofondo si ...

Larissa Iapichino - la figlia di Fiona May incanta sulle orme della Madre : nuovo record italiano under20 nel salto in lungo : Campionati italiani allievi ad Agropoli, in provincia di Salerno. La doppia figlia d’arte di Gianni Iapichino, ex astista, e di Fiona May (ex saltatrice in lungo), la 16enne Larissa, stupisce tutti con un salto da 6,64, nuovo primato nazionale under18 e under 20 femminile e miglior prestazione mondiale under20 dell’anno. La mamma Fiona detiene ancora il record italiano assoluto, con 7,11 metri. Ma la figlia è sulla strada ...