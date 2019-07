Isola dei Famosi | Alessia Marcuzzi Ex naufrago | “Hanno inventato tutto”

Grecia - gli aerei sfiorano le teste dei turisti sull'Isola di Skiathos : il video : L’aeroporto è ormai diventato un’attrazione turistica con decine di persone che ogni giorno si mettono in posa per un selfie a pochi metri degli aerei che atterrano

Mediaset - Isola dei famosi ancora ad Alessia Marcuzzi? Clamoroso siluro dai piani alti : "Cambiare è un bene" : Mediaset ha deciso di riconfermare il programma L'Isola dei famosi e con esso anche Alessia Marcuzzi nei panni di conduttrice, nonostante da tempo la presentatrice sia bersagliata da pesanti critiche per non essere stata in grado di gestire in diretta varie situazioni. Leggi anche: Non solo Isola. M

Isola dei famosi - Alessia Mancini con lo stesso bikini un anno dopo : fisico pazzesco - notate la differenza? : Un bikini "nostalgico" per Alessia Mancini. L'ex velina di Striscia la notizia, sposata con Flavio Montrucchio (ex Grande Fratello) era tornata alla ribalta della tv nel 2018 partecipando all'Isola dei famosi, non senza polemiche o attriti con le colleghe naufraghe. Lontano dai riflettori, però, la

Alessia Marcuzzi torna all’Isola dei Famosi : Maurizio Costanzo è contrario : Maurizio Costanzo non approva il ritorno di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi Il ritorno dell’Isola dei Famosi e la nuova conduzione di Alessia Marcuzzi ha stupito tutti. Per mesi si è parlato di una sospensione del reality show dopo le ultime polemiche che hanno travolto il programma. Prima il canna-gate con Francesco Monte e Eva […] L'articolo Alessia Marcuzzi torna all’Isola dei Famosi: Maurizio Costanzo è ...

Alessia Mancini come a L’Isola dei Famosi : la sorpresa ai fan del reality : Alessia Mancini in vacanza con il costume da bagno indossato a L’Isola dei Famosi Alessia Mancini in questi giorni si trova in vacanza insieme ai suoi figli e al marito Flavio Montrucchio. L’ex grande protagonista de L’isola dei Famosi 2018, tra un bagno e l’altro, sta condividendo alcuni scatti con i suoi fan su Instagram […] L'articolo Alessia Mancini come a L’Isola dei Famosi: la sorpresa ai fan del reality ...

Barbara d’Urso : ex dell’Isola dei Famosi fa un commento choc : Isola dei Famosi: ex concorrente mette in imbarazzo Barbara d’Urso Barbara d’Urso, nonostante non sia più in onda quotidianamente con i suoi programmi, non smette di tenere informati i suoi fedeli sostenitori. Tant’è che continua ad aggiornarli su ciò che le accade e sui suoi look estivi. Nelle scorse ore, la bella presentatrice partenopea ha deciso di indossare una graziosa giacca di pelle, chiedendo poi al suo pubblico se ...

Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi : ex naufraga fa rivelazioni choc : L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi: Marina La Rosa fa rivelazioni imbarazzanti Marina La Rosa, oltre a essere una delle prime concorrenti in assoluto del Grande Fratello, è nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, quella legata allo scandalo di Riccardo Fogli. L’ex concorrente è stata recentemente intervistata dal settimanale Diva e ...

Mattia Marciano (Uomini e Donne) e la ex dell’Isola dei Famosi. La coppia-boom esce allo scoperto : Il trono di Mattia Marciano è stato contraddistinto dalle turbolenti pressioni per le frequenti segnalazioni che lo volevano d’accordo con la sua corteggiatrice Vittoria Deganello, colpevole di essere parte della comitiva di Andrea Damante, con cui il bel dentista partenopeo condivide l’agenzia. La loro storia è poi finita e i due hanno preso strade diverse. “Nonostante sia passato tanto tempo, questa domanda è all’ordine del giorno”, aveva ...

Isola dei Famosi - Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez in crisi : ex di Uomini e Donne li separa : Soleil e Jeremias si sono lasciati? Una terza persona li separa e sembra proprio che sia un volto noto.

Sogno l’Isola dei Famosi. La vita di Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera : Sogna l'università e un reality show: ha le idee ben chiare Nicolò Scalfi, l'ex vincitore di Caduta Libera. La dipartita di Nicolò Scalfi da Caduta Libera è ancora un argomento molto caldo per il pubblico del web. Il campione che ha partecipato a ben 88 puntate dello show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, saluta per il momento la tv e si gode una meritata vacanza. Ma in ballo ci sono diversi progetti, come tornare a studiare e ...

Francesca Cipriani ha voglia di reality - ma non si parla di Isola dei Famosi : Francesca Cipriani vuole partecipare ad un nuovo reality, ma questa volta non si parla di reality Francesca Cipriani ha ceduto alla tentazione di rispondere alle domande che i suoi fan le hanno posto su Instagram. I suoi sostenitori hanno chiesto alla showgirl se, anche quest’anno, ha intenzione di prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. … Continue reading Francesca Cipriani ha voglia di reality, ma non si parla di Isola ...

Caduta Libera - Nicola Scalfi torna subito in tv : no - non è l'Isola dei Famosi : Nicolò Scalfi, eliminato da Caduta Libera - il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5 - nella puntata del programma in onda sabato 6 luglio, tornerà presto in televisione. Il giovanotto di Brescia infatti prenderà parte al torneo dei campioni del programma, dove dovrà vedersela con i migliori di

Nicolò Scalfi. Da Caduta Libera all’Isola dei Famosi! : Superata la parentesi Caduta Libera (88 puntate da campione indiscusso del programma presentato dal caposaldo della televisione italiana, Gerry Scotti) Nicolò Scalfi guarda avanti. Intervistato da Il Giornale di Brescia ha confermato le teorie, secondo cui non avrebbe eccessiva fretta di chiudere con la televisione. Il giovane Nicolò Scalfi ha molti progetti in mente per il suo futuro e per ciò che farà nel prossimo anno. Vuole proseguire gli ...

Cristiano Malgioglio ormai "re" dei reality : il suo show a Supervivientes - l'"Isola dei Famosi" spagnola (Video) : Cristiano Malgioglio e i reality show, ormai, sono una cosa sola.Il popolare cantante e autore di celebri canzoni, infatti, è volato anche in Spagna per ricoprire il ruolo, ormai a lui tanto caro, di ospite e opinionista per una puntata di Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi in onda sulle reti Mediaset España (speriamo che, almeno lì, non abbia avuto problemi con i microfoni...).prosegui la letturaCristiano Malgioglio ...