liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019), 17 lug. (AdnKronos) - di Silvia Mancinellitra rom enel centro commerciale 'La Selva' di Sora nel frusinate. Sul posto poliziotti e carabinieri, rimasti lievemente feriti nel tentativo di dividere le parti. Otto gli arrestati, cinque rom fra i quali una donna e tre itali

ClementeUol : Frosinone, rissa tra rom e vigilantes in centro commerciale: otto arresti - zazoomblog : Frosinone rissa tra rom e vigilantes in centro commerciale: otto arresti - #Frosinone #rissa #vigilantes #centro - Pili11711859 : RT @parm36282152: Frosinone, rissa tra rom e vigilantes in centro commerciale: otto arresti -