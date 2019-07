Comunicazione sessuale | cos’è e come migliora le prestazioni

dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Laè un fattore di grande importanza per la qualità della vita intima di coppia. Quando si utilizza la prima espressione, si inquadra l’abitudine a essere aperti con il proprio partner in merito alle proprie preferenze a letto (fantasie, giochi erotici etc). Discutere di questi argomentise si dissertasse sul proprio punto di vista relativo ad altre tematiche è fondamentale per la soddisfazione tra le lenzuola. A dirlo è uno studio scientifico, i cui dettagli sono stati pubblicati sulla rivista The Journal of Sex Research. Gli studiosi che l’hanno condotta, tutti attivi presso la University of Texas di Austin, hanno esaminato la relazione trae diversi aspetti della sessualità,per esempio l’intensità del desiderio, l’erezione, la lubrificazione, l’orgasmo femminile, l’eiaculazione maschile e il ...

