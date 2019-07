Se non ti vizio | bambino mio | è per insegnarti il valore della fatica

dilei

(Di martedì 16 luglio 2019) L’educazione dei propri figli, è la cosa più complessa e delicata per un genitore, ma se affrontata con amore e attenzione, trasformerà i bambini di oggi in grandi uomini di domani. Una delle cose che i genitori, devono imparare a fare, è trasmettere ai propri figli ildelle cose e laper ottenerle. In questo senso quindi, viziare troppo unpotrebbe essere dannoso per la sua crescita. In una società dove il tempo scarseggia sempre di più, moltissime mamme, prese dai sensi di colpa per i pochi momenti trascorsi con i propri figli, si lasciando andare a un comportamento permissivo, per riempire quell’assenza. Ecco che, inevitabilmente, accade che questi bambini vengono viziati, per lo più assecondati su ogni richiesta. Ma l’amore e l’affetto in un rapporto genitore figli, non si misura attraverso la presenza abbondante di oggetti materiali e giocattoli, anzi. ...

