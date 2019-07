Pronostico Tunisia vs Nigeria | Coppa d’Africa 17-07-2019 e Formazioni

Pronostico Senegal vs Tunisia - Coppa d’Africa 14-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, semifinali, analisi, Formazioni e Pronostico di Senegal-Tunisia, domenica 14 luglio 2019. Scopri la nostra previsione.Domani pomeriggio a El Cairo verrà decretato il nome della prima finalista di questa Coppa d’Africa. Senegal e Tunisia si giocano la possibilità di vincere il titolo: per i Senegalesi sarebbe la prima volta, mentre per i tunisini sarebbe la seconda dopo l’unico successo del 2004.Il Senegal a ...

Pronostico Madagascar vs Tunisia - Coppa d’Africa 11-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, quarti di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Madagascar-Tunisia, giovedì 11 luglio 2019. Scopri la nostra previsione.Chiude il programma dei quarti di finale di Coppa d’Africa in Egitto, la sfida tra il Madagascar e la Tunisia, in programma alle 21 allo stadio Al Salam del Cairo. Il Madagascar, alla prima partecipazione in una fase finale, sta scrivendo la storia per aver raggiunti i quarti grazie alla ...

Pronostico Ghana vs Tunisia - Coppa d’Africa 08-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Ghana-Tunisia, lunedì 8 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Continua la fase a eliminazione diretta in Coppa d’Africa in Egitto con la sfida tra il Ghana e la Tunisia. Il Ghana si qualificato grazie al primo posto conquistato nel gruppo F per via di una migliore differenza reti rispetto al Camerun. Dopo due pareggi nelle prime due giornate ...

Pronostico Mauritania vs Tunisia - Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi, Formazioni e Pronostico di Mauritania-Tunisia, martedì 2 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nel gruppo E della Coppa d’Africa può ancora succedere di tutto. La Mauritania, nonostante occupi l’ultimo posto con un punto, grazie al pareggio a reti inviolate con l’Angola, in caso di vittoria si qualificherebbe direttamente agli ottavi. Per farlo ha bisogno di una ...

Pronostico Tunisia vs Mali - Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi e Pronostico di Tunisia-Mali, venerdì 28 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Falsa partenza per la Tunisia. Nella prima giornata del Gruppo E, la squadra guidata dal tecnico transalpino Alain Giresse non è andata oltre l’1-1 con l’Angola. Nonostante il vantaggio firmato da Msakni su calcio di rigore al 34′, i tunisini si sono fatti raggiungere sul pari al ...