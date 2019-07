La Lega non vota Van Der Leyen | a Strasburgo lo scrutinio per la nuova Commissione Ue

Il russiagate non scalfisce i consensi della Lega : nei sondaggi resta al 37-38% : C’è un solido motivo dietro la sicurezza con la quale Matteo Salvini tiene testa alle accuse di alleati e opposizione sul russiagate. Dietro la leggerezza con cui il vicepremier...

Salvini - Landini : “Fa il duro coi deboli e poi fa condoni - non spiega caso 49 milioni - né fondi russi a Lega. Inaccettabile” : “Sgomberi a Roma? Fanno venire rabbia. Quando uno è povero, la colpa non è sua, perché la logica inaccettabile del ministro dell’Interno è che fa il duro coi deboli, ma intanto lui è quello che fa i condoni fiscali, è quello che non spiega dove hanno messo i 49 milioni di euro, è quello che dichiara che non va a spiegare in Parlamento il caso dei fondi russi alla Lega. Io trovo tutto questo inquietante”. Così, a In Onda, su ...

Fondi russi alla Lega - Salvini : «Riferirò in Parlamento». I pm : «Non serve sentire il vicepremier» : Nessuna necessità di sentire Salvini nell'inchiesta sui presunti Fondi russi alla Lega. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è il procuratore capo di Milano Francesco Greco che...

Lega - audio rubato a Savoini in Russia : cosa non torna. Trappola maldestra anti-Salvini dei magistrati? : L'affaire Metropol, a causa del quale la Lega è indagata dalla Procura di Milano per "finanziamenti illeciti" che si suppone potessero essere arrivati dalla Russia, sembra essere stata progettata ad hoc. A rafforzare l'ipotesi sostenuta anche da Matteo Salvini (da sempre convinto di essere "estraneo

Fondi Lega – Russia - Di Maio : “Salvini non svii l’attenzione. Sono certo che andrà a riferire in Aula” : “Secondo me deve andare a riferire in Parlamento sulla questione Russia. Sono sicuro che ci andrà e così ci darà anche modo come maggioranza di difenderlo”. Così Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna riferendosi a Matteo Salvini. “Soprattutto se si ritiene di essere strumentalizzati, ben venga un chiarimento in Parlamento perché parlare davanti al Parlamento è l’occasione per ...

Fondi russi alla Lega - Salvini : “Non sono coinvolto - io mi occupo di vita reale”. Di Maio : “Non svii attenzione - vada in Aula” : Il M5s vuole una commissione di inchiesta su Fondi ai partiti. Il Pd gli chiede di presentarsi in Aula a riferire sul caso e anche Giuseppe Conte ritiene sia la strada giusta. Matteo Salvini continua a tenersi lontano dal fuoco, dal caso della trattativa condotta da Gianluca Savoini sui presunti 65 milioni che dalla russia sarebbero dovuti arrivare alla Lega prima delle europee del 26 maggio. “Non c’è nulla su cui possa essere ...

Lega - non solo Armando Siri : tra indagati e condannati la lista è lunga : Siri e Rixi, Attaguile e Marti. E l'elenco continua. Perché i leghisti finiti nelle inchieste della magistratura sono parecchi. Per questioni di soldi, dalle Alpi alla Sicilia Angelo Attaguile, l'uomo che ha portato la Lega di Matteo Salvini al Sud, è indagato" Il viceministro Edoardo Rixi sta dalla parte del sindaco che augurò lo stupro a Laura Boldrini"

Fondi russi alla Lega - Nicola Zingaretti : “Salvini chiarisca in Parlamento o non gli daremo tregua” : Anche Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, è intervenuto sulla questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega e ha chiesto a Matteo Salvini di riferire in Parlamento per chiarire e portare trasparenza sulle inchieste. "Sia chiaro, noi non daremo tregua a Salvini finché lui o Conte non verranno in Parlamento a riferire nella sede propria la loro versione", afferma.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Savoini non risponde ai magistrati. Salvini : «Innocente fino a prova contraria» : Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della...

Lega : Salvini - ‘attaccato da chi governa con me - mia pazienza non infinita’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Sto portando tutta la pazienza del mondo. Va bene che mi attaccano i giornali, la sinistra ma essere attaccato da quelli che governano con te è un po’ più strano… la mia pazienza non è infinita e tutti devono mantenere la parola data”. Lo dice Matteo Salvini a un comizio a Soncino (Cremona). L'articolo Lega: Salvini, ‘attaccato da chi governa con me, mia pazienza non ...

Sicurezza : Lega - ‘Trenta? non ci risulta no a straordinari Strade Sicure’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Non ci risulta nulla di tutto ciò”. Così fonti della Lega in commissione Affari Costituzionali rispondono all’Adnkronos in merito alla denuncia del ministro Elisabetta Trenta sul fatto che dal Viminale sarebbe arrivato un parere negativo rispetto a un emendamento al dl Sicurezza Bis per fondi agli straordinari dei militari impegnati in Strade Sicure. “Davvero non sappiamo di che ...

Savoini non risponde ai magistrati sul caso dei fondi russi alla Lega : DALL'ITALIA Chiara Appendino licenzia il vicesindaco Guido Montanari. “La decisione è una conseguenza delle sue frasi inqualificabili sul Salone dell’auto”, ha scritto su Facebook il sindaco di Torino: “Non vado avanti col freno tirato”. Le frasi di Montanari contro il Salone hanno contribuito a

Russiagate Lega - Savoini non risponde. M5s : "Ora una commissione d'inchiesta" : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...