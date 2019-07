As | Simeone ha dubbi tattici su James nel suo Atletico

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Partirà anche Correa Il quotidiano spagnolo As sta seguendo la trattativada più versanti. Quello del Real Madrid proprietario del cartellino del colombiano. E quello dell’Madrid uno dei due club interessati al calciatore. Innanzitutto l’articolo si sofferma su quella che sarà una prossima perdita per i Colchoneros: Correa (non ha ancora una nuova squadra). Che andrà ad aggiungersi a Griezmann trasferitosi al Barcellona. L’non è rimasto fermo sul mercato. Ha già messo a segno un colpo particolarmente oneroso: l’acquisto di Joao Felix 19enne portoghese peso dal Benfica per l’astronomica cifra di 126 milioni di euro. Come giocherà l’? A– prosegue As – piace, ma sta cercando di capire com costruire il suo. E c’è il timore che arrivò del colombiano possa oscurare la stella ...

PietroLazze : #Moena19 Montella segue con attenzione gli allenamenti di #Simeone. Permangono dei dubbi sulla sua permanenza in vi… - G_Grizzuti : @alessioscala_ Che poi quella di Pep, Sarri o chi per esso sia più godibile/spettacolare non ci sono dubbi. Ma Alle… -