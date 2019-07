Paura per Wanda Nara | disavventura per la moglie di Mauro Icardi

Paura per Giovanni Soldini nella notte - un misterioso oggetto si schianta sulla Maserati Multi 70 durante la Transpac : Giovanni Soldini e Maserati Multi 70, alle 4.30 UTC di lunedì 15 luglio, mentre viaggiavano a velocità sostenuta tra i 23 e i 24 nodi, hanno subito un forte impatto con un grosso oggetto galleggiante che ha danneggiato la prua dello scafetto di sinistra e l’ala del timone. Da bordo, Giovanni Soldini racconta: “Non abbiamo capito cosa fosse ma era molto grande, usciva dall’acqua di almeno un metro. Ha colpito con gran forza lo scafo di ...

Calciomercato - il punto – Higuain-Roma - il West Ham fa Paura. Il PSG insiste per Tonali : Nel giorno della definizione dell’affare Juve-De Ligt e del possibile allontanamento di James Rodriguez dal Napoli, il mercato tiene comunque banco. Cominciamo dalla Fiorentina, che deve risolvere la questione Chiesa, smentisce l’interessamento per Balotelli e monitora la situazione relativa a Veretout, conteso da Milan e Roma. Questi ultimi sempre sulle tracce di Higuain, la cui corte del West Ham fa però paura. Gli inglesi ...

Convulsioni - dolori articolari e muscolari : Paura per 50enne punto da “vedova nera” : Un 50enne ieri è stato punto da una “malmignatta“, un genere italiano di ragno appartenente alla famiglia della specie della “vedova nera“. L’uomo stava lavorando in un giardino in campagna quando è stato punto ad una gamba: è stato trasportato in ospedale accusando sudore, Convulsioni, dolori articolari, muscolari e all’addome. La situazione ha continuato ad aggravarsi fino a diventare ...

FOTO Giovanni Visconti - fasciature dalla testa ai piedi. Il ciclista dopo la caduta : “Avevo Paura per la milza - ho una costola rotta” : Giovanni Visconti è avvolto dalle bende nella sua casa di San Baronto, il ciclista ha pagato a durissimo prezzo la brutta caduta in cui è incappato al Giro d’Austria. Il siciliano è stato dimesso ieri dalla Uniklinikum di Salisburgo, ha una costola fratturata ma soprattutto una serie di escoriazioni e “spelature” su tutto il corpo dalle spalle alle caviglie passando per gomiti, addome, cosce come testimonia una FOTO postata sui ...

Meteo USA - l’uragano Barry tocca terra in Louisiana : 100 mila persone senza luce - Paura nel ricordo di Katrina [FOTO LIVE] : Oltre 100 mila persone sono rimaste senza corrente elettrica in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, a causa della tempesta Barry che si sta abbattendo sullo Stato. Nelle scorse ore, da quando la tempesta ha raggiunto la terraferma, sono state evacuate diverse centinaia di persone. La tempesta, quando ha toccato la terraferma in Louisiana, ha perso potenza. E’ stato declassato a tempesta tropicale. Secondo i dati del National hurricane ...

Ciclismo - Paura per Lorenzo Gobbo : infilzato da un pezzo di legno lungo mezzo metro : Il pezzo di legno gli aveva perforato il polmone sinistro. E' successo ai campionati europei under 23 e juniores su pista...

Paura per Lorenzo Gobbo! Il ciclista azzurro infilzato da una stecca di legno : Sono stati attimi di vero terrore quelli passati nelle scorse ore da Lorenzo Gobbo: giovane ciclista lombardo di soli sedici anni, tesserato per il GB Junior Team e impegnato in una gara dei Campionati Europei Under 23 juniores su pista. Il ragazzo, durante la prova dello "Scratch" (specialità del ciclismo su pista, che si disputa sulla distanza di 15 chilometri), è stato infatti coinvolto in un brutto incidente e cadendo è stato infilzato da un ...

Meteo - allarme negli USA per l’Uragano Barry : Trump dichiara lo “stato d’emergenza” per la Louisiana - Paura a New Orleans [MAPPE] : La tempesta tropicale Barry che incombe sul Golfo del Messico toccherà terra in Louisiana domani come uragano di 1ª categoria. A lanciare l’allarme e’ il National Hurricane Center nella sua ultima previsione Meteo sulla forza e la traiettoria della tempesta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato lo stato d’emergenza per la Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina a New Orleans e nel fine ...

M5s - Renzi : “Il loro modello culturale? È il cialtronismo. L’unico collante del governo è la Paura di perdere il potere” : “Il modello culturale del M5s è basato sul cialtronismo, sul pressapochismo e sull’incompetenza”. Il senatore del Pd Matteo Renzi attacca il Movimento 5 Stelle dal palco del teatro Elfo Puccini di Milano dove si sono riuniti i Comitati di azione civile “Ritorno al futuro”. “L’unico collante che tiene insieme il governo è la preoccupazione di perdere il potere, per il resto litigano su tutto”. E sul ruolo del premier Conte, Renzi conclude: “Io ho ...

Manchester United - Paura per un membro dello staff : l’uomo è in prognosi riservata all’ospedale di Perth : Il club ha chiesto che venga rispettata la privacy dell’uomo e quella della sua famiglia, in ansia per le sue condizioni Il Manchester United è in ansia per le condizioni di un membro del proprio staff, ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Perth, dove la formazione inglese sta svolgendo la propria tournée estiva. L’uomo è stato trasportato presso il nosocomio australiano su invito del medico del club, dove ...

La moglie di Nainggolan : ho un tumore - per la prima volta ho Paura : La moglie di Nainggolan: ho un tumore, per la prima volta ho paura La moglie del centrocampista dell'Inter ha condiviso su Instagram la notizia del cancro nel giorno in cui inizia la chemioterapia: “È da un mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. È ora di andare a combattere questa brutta ...

Busta con proiettile per Salvini : "Non mi fanno Paura. Anzi - mi fanno ancora più forza" : Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini questa mattina, poco prima delle 9, ha condiviso la foto di una Busta con proiettile che è stata intercettata dal centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino e che era indirizzata a lui. Sulla Busta, infatti, c'è scritto, con ritagli di giornali, "Ministro duce, Matteo Salvini, Camera, Roma". Che sarebbe anche sbagliato visto che il leader del Carroccio è un senatore e non ...

I danni e la Paura per il vento e la grandine sulla costa adriatica : Temporali, grandinate, venti fino a 150 km. orari e trombe d'aria sulla costa adriatica: dopo settimane di caldo e umidità asfissiante, un'ondata di maltempo ha spazzato Romagna, Marche e Abruzzo causando feriti, danni e tanta paura. La situazione più critica a Pescara, dove i nubifragi accompagnati da chicchi di grandine con un diametro fino a 5 centimetri hanno trasformato le strade in fiumi. Una ventina i feriti, tra cui una donna incinta ...

Milan - Krunic sogna ad occhi aperti : “quando giocavo a San Siro avevo sempre Paura” [VIDEO] : “Da tempo sognavo questa squadra e questa maglia. Penso di poter fare belle cose al Milan. È stato meraviglioso entrare a Casa Milan”. Sono queste le prime parole di Rade Krunic, neo centrocampista del Milan, in una intervista video sui canali social del club. “Quando giocavo a San Siro avevo sempre paura. Kakà era il mio idolo da bambino quando seguivo il Milan. La grinta e l’applicazione che messo sul campo credo ...