Lega presenta a sindacati la Flat Tax E Conte critica Salvini | «È scorretto»

Fondi alla Lega - Salvini 9 volte a Mosca in 4 anni : tutte con Savoini. Per Cremlino è il “rappresentante ufficiale” in Russia : “My official representatives Gianluca Savoini and Claudio D’Amico”. Mio rappresentante ufficiale. Intervistato dal sito International Affairs il 17 novembre 2014 in occasione di una visita a Mosca, Matteo Salvini definiva così Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione Lombardia-Russia che il 18 ottobre 2018 al Metropol Hotel della capitale russa parlò con tre russi di un presunto finanziamento di 65 milioni di ...

Difesa : Di Maio a Lega - ‘accelerare su rappresentanza sindacale militari’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Qualche tempo fa la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto ad avere tutele sindacali per tutte le forze armate” e “in base a quella sentenza in commissione Difesa, già da troppo tempo, si sta discutendo una proposta di legge 5 Stelle che finalmente garantisce le tutele minime di rappresentanza di tutti i corpi militari. Ma ad un certo punto l’iter di questa legge si è ...

La Lega fa muro - niente audizione alla Camera per i rappresentanti Sea Watch : I rappresentanti di Sea Watch non saranno ascoltati oggi nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto sicurezza bis. Lo ha comunicato la presidente della commissione Giustizia, la pentastellata Francesca Businarolo, agli uffici di presidenza delle due commissioni riuniti in congiunta, dopo che la Lega aveva protestato per l'audizione della Sea Watch, chiesta da Pd e +Europa, e aveva chiesto ...

Rai - Tg1 nel mirino della Lega : "Non rappresenta il cambiamento in atto nel Paese" : Lega e M5S tornano a bisticciare sulla Rai. Ieri, a farsi sentire, è stato il turno della Lega, attraverso una nota del deputato Alessandro Morelli, responsabile editoria del Carroccio e presidente della Commissione Telecomunicazioni alla Camera. «Dobbiamo rilevare», si legge, «che purtroppo il Tg1,

"Sarà il Governo a nominare il Direttorio". Lega e M5s presentano la riforma della governance Bankitalia : Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato in Senato un disegno di legge che rivoluziona le regole di nomina del governatore della Banca d’Italia, del direttore generale e dei vicedirettori e attribuisce al Parlamento il potere di modificarne lo statuto. Lo scrive la Reuters, che ha preso visione della proposta di legge già anticipata dal Messaggero tre giorni fa. Lo scopo è di attribuire al Governo e in parte al Parlamento ...

Bareggio - vietato opporsi al bilancio della giunta : Lega nega diritto di presentare emendamenti. Minoranza con il bavaglio : “La Lega ci Lega le mani”: è con questo cartello e con la bocca coperta da nastro adesivo che si sono presentati in aula i consiglieri di Minoranza di Bareggio, cittadina di 18mila abitanti in provincia di Milano. Il Comune, guidato da una giunta leghista dal giugno 2018, aveva già fatto parlare di sé a ottobre dell’anno scorso, quando il sindaco propose di intitolare l’asilo del paese a un monsignore che difese un prete pedofilo. Grazie ...

Monti : “Lega e altri partiti non rappresentano i meno abbienti. Flat tax? Schiaffo in faccia alle classi subalterne” : “E’ singolare come in Italia le classi subalterne non riescano a trovare rappresentanza. Certamente la Flat tax della Lega è uno Schiaffo in faccia proprio alle classi subalterne“. Sono le parole del senatore a vita, Mario Monti, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Il Pd ha fatto anche delle cose buone nell’ultimo ciclo dei suoi governi, ma ha fatto di tutto per non sembrare un partito di sinistra, quindi ...

Tg2 - i rappresentanti sindacali dei giornalisti si dimettono. Ma smentiscono Legami con la diffida del : Una settimana fa era arrivata la diffida dell’Agcom per violazione delle norme sulla par condicio in vista delle Europee contestando la messa in onda di “servizi incompleti, parziali e non obiettivi”. Pochi giorni fa è scoppiato un caso diplomatico con la Svezia per un servizio sulla presunta applicazione della Shari’a nel Paese nord europeo, smentita dall’ambasciata. Ora i rappresentanti sindacali (cdr) del Tg2 ...

Lega dilaga - M5s crolla. E Salvini presenta il conto : ora flat tax e Tav : Alle Europee la Lega stravince al Nord, dove ha percentuali sopra il 40%, ma vince in tutta Italia conquistando percentuali alte sia nelle regioni (ex) rosse che in quelle del Sud. Matteo Salvini viene premiato con oltre 9 milioni di voti (34,3%) e oltre 2,2 milioni di preferenze mentre l'altro alleato di governo, il Movimento Cinque stelle, regge al Sud e nelle Isole con il 29% ma nella media nazionale non va oltre il 17%, oltre quindici punti ...

Elezioni - la Lega primo partito a Rosarno. Tra impresentabili e Legami con la 'ndrangheta : Matteo Salvini sfonda anche al Sud e nel comune simbolo dello sfruttamento dei migranti nelle campagne. Dove il partito è rappresentato da personaggi che hanno intrattenuto Legami di affari con esponenti della criminalità organizzata I rapporti della Lega con uomini vicini alla 'ndrangheta " I Legami pericolosi tra il partito di Matteo Salvini e la 'ndrangheta"

Torneo della Pace – Cristiana Capotondi - Vicepresidente Lega Pro - alla Rappresentativa Under 16 : “siamo orgogliosi di voi” : È stata la vittoria dello sport, della Pace e i ragazzi di Lega Pro hanno fatto una esperienza meravigliosa, hanno giocato benissimo e sono stati messaggeri di Pace. Sono gli ambasciatori della Lega dei giovani. È stata la prima sconfitta della Rappresentativa Under 16 Lega Pro al Trofeo della Pace in Umbria dopo 4 vittorie consecutive, ma questo passa in secondo piano. Gli azzurrini di Mr. Arrigoni sono stati superati 2-0 dai pari età ...

Antimafia - un “impresentabile” della Lega a Regionali Piemonte : E' nelle liste della Lega l'unico candidato 'impresentabile', secondo il codice di autoregolamentazione Antimafia, alle elezioni Regionali in Piemonte di domenica prossima. Si tratta di Riccardo Lanzo, rinviato a giudizio per corruzione e per atto contrario a doveri di ufficio. Nel Comune di Bari, i cosiddetti 'impresentabili' - in particolare anche secondo la legge Severino - sono Francesco Lezzi, della lista Dirella Sindaco, su cui pende una ...