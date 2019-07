Come funzionerà la lotteria con gli scontrini

agi

(Di lunedì 15 luglio 2019) Dal 2020 lo scontrino diventerà un ‘pass' per partecipare a unacon estrazione mensili e annuali, mentre dal 2021 la possibilità di vincita si moltiplicherà a cadenza settimanale. Ma come si gioca e cosa si vince? Ecco tutte le regole dell'ultima iniziativa del governo, in accordo con agenzia delle Entrate e agenzia delle Dogane-Monopoli, per combattere l'evasione fiscale. “Puntiamo sul conflitto d'interessi e sulla passione degli italiani per l'alea”, ha commentato al Corriere Antonino Maggiore, direttore generale dell'Agenzia delle Entrate. Ogni mese saranno sorteggiati tre premi: 50 mila euro al primo estratto, 30 mila al secondo e 10 mila al terzo. Mentre per l'estrazione annuale il primo premio varrà un milione di euro. Per partecipare basterà fare un acquisto di almeno un euro e comunicare all'esercente o al commerciante il proprio codice fiscale. Uniche barriere alla ...