Ecco come sarà la donna del 2100 | trasformata dalla tecnologia

(Di domenica 14 luglio 2019) Il nostro corpo non ha mai smesso di cambiare per adattarsi all’ambiente: la sua evoluzione ci racconta molto, non solo disiamo, ma anche disaremo e dipotremmo essere. Ce lo ricorda il biologo di Harvard Daniel Lieberman: l’evoluzione umana, e con lei la storia del nostro corpo, è tutt’altro che conclusa. Fra un centinaio di anni, ad esempio, dovremo fare i conti con gli effetti dellasul nostro fisico e aspettarci dei cambiamenti adattivi. Ma quali? Maple Holistics, un’azienda che produce articoli per la cura del corpo, ha creato Mindy, un modello 3D delladel futuro, basandosi su alcune delle previsioni fatte dagli scienziati. E il risultato è piuttosto impressionante. L’umano delha una schiena curva, causata da ore passate su una sedia davanti al computer in ufficio. I muscoli del collo si sono allungati per limitare i danni ...

