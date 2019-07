Sondaggio | l' Italia è il paese più euroscettico | Solo il 42% crede che l' Europa sia

Ecco chi sale e chi scende nei consensi degli italiani : Sondaggio Tecné per Dire : Leggero calo per la Lega, piccolo incremento per M5S e Partito Democratico, situazione sostanzialmente stabile. È quanto rileva un sondaggio dell’Istituto Tecné per l’agenzia Dire sul consenso ai partiti, la fiducia istituzionale e il clima economico. Ecco chi sale e chi scende nell’analisi effettuata l′11 luglio 2019:

Sondaggio di Nando Pagnoncelli su Sea Watch : "Gli italiani per la linea dura - non stanno con Carola Rackete" : La vicenda Sea Watch è stata molto seguita dagli italiani, due su tre (63%) con molta attenzione e il 29% ne ha almeno sentito parlare. Come nel caso della Diciotti, scrive Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per il Corriere della Sera "gli italiani si confermano nettamente a favore della linea dell

Sondaggio - ecco cosa pensano gli italiani del caso Sea Watch (e intanto la Lega vola) : Secondo una rilevazione di Swg la maggioranza degli intervistati si schiera contro la decisione della comandante, ma per 4...

Matteo Salvini il leader italiano più amato in Francia : il Sondaggio che fa sussultare Emmanuel Macron : Che schiaffo, per Emmanuel Macron. Un sondaggio condotto in Francia, infatti, rivela che Matteo Salvini è il leader politico più amato dai transalpini. È quanto emerge dalla ricerca Ipsos realizzata dal 5 al 13 giugno in Francia, rilanciata dal sito tpi.it e condivisa da Salvini su Twitter, il quale

Sondaggio Youtrend - Giorgia Meloni cresce e accorcia le distanze da Forza Italia di Silvio Berlusconi : cresce ancora la Lega, che prende quasi un punto e mezzo, guadagnano qualcosa anche M5s e Pd, e Fratelli d'Italia accorcia le distanze da Forza Italia. Salvatore Borghese di Youtrend, ospite a Omnibus, su La7, presenta la prima supermedia dei sondaggi elettorali dopo il voto europeo. Il Carroccio di

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Giovanni Toti - il 65 per cento degli italiani non lo voterebbe" : Non ci sono buone notizie per Giovanni Toti. Da tempo si parla del suo progetto L'Italia in crescita ma il suo soggetto politico non passa la prova dei numeri. Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, un nuovo partito guidato dal governatore ligure non raccoglierebbe consensi suf

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : conti pubblici e minibot - gli italiani vogliono cautela : I conti pubblici, il rischio di una procedura d'infrazione per debito, i minibot. Per gli italiani la parola d'ordine è cautela. "Il 33% ritiene si debba cercare un accordo per evitare una procedura di infrazione", spiega Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per il Corriere della Sera, "il 21% è del

Sondaggio Index Research - Giorgia Meloni fa la storia : Fratelli d'Italia supera Berlusconi e Forza Italia : Spunta un ultimo, clamoroso, Sondaggio. La rivelazione è quella di Index Resarch, proposta nel corso di PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7. Si parte ovviamente dalla Lega, data in leggero calo, al 34% rispetto al 34,4 delle Europee (secondo Tecnè, al contrario, il Carroccio è in crescita). Dunq

Sondaggio Masia per Agorà - gli italiani vogliono che il governo vada avanti ma a una condizione : disastro M5s : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre, il 79% degli italiani vorrebbe cambiare alcuni ministri. In particolare questa percentuale sale al 93% tra gli elettori del Pd, al 74% tra gli elettori della Lega e al 52% tra gli elettori del M5s. Solo il

Il Sondaggio di Antonio Noto : un italiano su due dice no al voto anticipato. Grosso guaio per la Lega : Dalle urne del 26 maggio è uscita un'Italia diversa: in un anno la Lega ha raddoppiato i voti mentre il M5S li ha dimezzati. In altri tempi questo trend avrebbe generato immediatamente una crisi di governo, oggi invece i due leader Salvini e Di Maio dichiarano che la legislatura proseguirà per i pro

Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli : "Governo a rischio? Solo il 29% degli italiani vuole tornare al voto" : Le elezioni europee hanno ribaltato i pesi delle due forze al governo. Dopo che il Movimento 5 Stelle ha subìto una perdita di voti non da poco, serve capire l'andamento degli elettori e il motivo di tale sconfitta. Per il 32% degli italiani Luigi Di Maio - rivela il sondaggio di Nando Pagnoncelli s