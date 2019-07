L' ex moglie di James spaventa Napoli | ' Affare non facile | spesso non dipende da giocatori'

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) La sessione estiva di calciomercato è oramai entrata ufficialmente nel vivo e per ildi Aurelio De Laurentiis l'operazione che continua a tenere banco e fa discutere più di tutte è senza ombra di dubbio quella diRodriguez del Real Madrid. Il giocatore colombiano, infatti, che proprio nelle scorse ore ha compiuto il suo ventottesimo compleanno, pare intenzionato a voler sposare il progetto tecnico partenopeo, ma le difficoltà per chiudere l'operazione, ovviamente, non si sono fatte attendere. Se la volontà del giocatore sembra essere proprio quella di approdare al, bisogna però fare i conti col suo attuale club, apparentemente non disposto a scendere a compromessi né tanto meno a sconti per cederlo. A confermarlo è anche la exdel giocatore, Daniela Ospina, che è intervenuta sulla vicenda mostrando più di qualche perplessità sul suo possibile trasferimento in ...

