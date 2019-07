Genoa | il nuovo arrivo Barreca | “Felice di tornare in Italia | queste le mie

calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) “Già a gennaio si era presentata la possibilità di venire, poi non sono combaciate le cose. L’annata in Francia e Inghilterra è stata complicata. Mi è servita però per maturare sotto l’aspetto umano e mentale, un bagaglio che porto dietro. La Serie A è il campionato in cui sono cresciuto, tornarci in un club storico come ilmi rende felice“.le prime parole da calciatore delper Antonio, presentatosi ai suoi nuovi tifosi dal ritiro pre-campionato rossoblu. “Sono un quinto di sinistra che si può adattare da esterno nella quattro. Diversi compagni li conoscevo. Stiamo facendo fatica come è normale in questo periodo. Il mister è molto preparato, ha idee chiare in testa da trasmettere“.L'articolo, il: “Felice diinle mie caratteristiche” CalcioWeb.

