Erba | la Lega vuole dedicare una via a un podestà fascista che segnalò ebrei | fucilò

"Un grammo di Erba in omaggio con i grandi autori" - la canapa legale arriva in libreria : Una nuova collana sbarca non solo su Amazon e Ibs ma anche da Mondadori e Feltrinelli. Intervista al responsabile dell'iniziativa della casa editrice Plantasia

L’Erba legale si potrà vendere? Lo decideranno i giudici - non la politica. Vi spieghiamo il perché : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sbotta e minaccia. Ma a decidere sul destino della canapa legale non sarà la politica: sarà una sentenza della Corte di Cassazione. La data è il 30 maggio. I fiori “light” - cioè con una bassa percentuale di Thc - si possono vendere anche per essere fumati oppure no? A norma di legge, la risposta è “nì”. Così...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il Real Madrid conquista il terzo posto battendo il FenErbahce con prove spaziali di Campazzo e Ayon : Il Real Madrid conquista il terzo posto nell’Eurolega 2018-2019. Nella Finale per il gradino più basso del podio, la formazione allenata da Pablo Laso batte il Fenerbahce per 94-75 in quella che un anno fa fu la Finale della massima competizione europea per club. il Real si lascia trascinare da due uomini maestosi: Gustavo Ayon, 23 punti con 11/11 dal campo e 11 rimbalzi, e Facundo Campazzo, 12 punti e 15 assist in uscita dalle sue mani ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : Anadolu Efes in paradiso - è finale! FenErbahce travolto con 30 punti di Shane Larkin : Se non è la più grande sorpresa degli ultimi vent’anni di Eurolega, ci si va molto vicini: l’Anadolu Efes vince il derby di Istanbul contro il Fenerbahce ed è in Finale della massima Coppa continentale per la prima volta nella sua storia. Il 73-89 con cui gli uomini di Ergin Ataman si guadagnano il diritto di aspettare la vincente del match tra CSKA Mosca e Real Madrid, che comincerà tra poche decine di minuti. L’ultima volta ...

Final Four Eurolega – Clamorosa eliminazione del FenErbahce - l’Efes vince 73-92 e vola in finale : La formazione di Istanbul torna nelle Final Four dopo 19 anni e stacca subito il pass per la Finale, battendo la capolista della regular season Prima grandissima sorpresa nelle Final Four di Eurolega, il Fenerbahce prima in classifica nella regular season esce di scena, perdendo malamente in semiFinale contro l’Anadolu Efes. Coach Obradovic paga pesantemente le assenze di Gigi Datome e Joffrey Lauvergne, subendo il gioco degli ...

LIVE FenErbahce-Efes Istanbul 73-92 Semifinale Eurolega 2019 in DIRETTA : l’Anadolu domina e conquista la finalissima! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Four di Eurolega che trasferisce Istanbul DIRETTAmente a Vitoria: sono infatti di fronte il Fenerbahce e l’Anadolu Efes. Il Fenerbahce è arrivato alle Final Four da primo della regular season, con 25 vittorie e 5 sconfitte, e ha sconfitto nei quarti di finale lo Zalgiris Kaunas per 3-1 andando a vincere per due volte in Lituania. Per quel che riguarda ...

LIVE FenErbahce-Efes Istanbul 57-68 Semifinale Eurolega 2019 in DIRETTA : si riparte alla Fernando Buesa Arena! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Four di Eurolega che trasferisce Istanbul DIRETTAmente a Vitoria: sono infatti di fronte il Fenerbahce e l’Anadolu Efes. Il Fenerbahce è arrivato alle Final Four da primo della regular season, con 25 vittorie e 5 sconfitte, e ha sconfitto nei quarti di finale lo Zalgiris Kaunas per 3-1 andando a vincere per due volte in Lituania. Per quel che riguarda ...

LIVE FenErbahce-Efes Istanbul 51-57 - Semifinale Eurolega 2019 in DIRETTA : si riparte alla Fernando Buesa Arena! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Four di Eurolega che trasferisce Istanbul DIRETTAmente a Vitoria: sono infatti di fronte il Fenerbahce e l’Anadolu Efes. Il Fenerbahce è arrivato alle Final Four da primo della regular season, con 25 vittorie e 5 sconfitte, e ha sconfitto nei quarti di finale lo Zalgiris Kaunas per 3-1 andando a vincere per due volte in Lituania. Per quel che riguarda ...

LIVE FenErbahce-Efes Istanbul 40-45 - Semifinale Eurolega 2019 in DIRETTA : Anadolu avanti all’intervallo! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Four di Eurolega che trasferisce Istanbul DIRETTAmente a Vitoria: sono infatti di fronte il Fenerbahce e l’Anadolu Efes. Il Fenerbahce è arrivato alle Final Four da primo della regular season, con 25 vittorie e 5 sconfitte, e ha sconfitto nei quarti di finale lo Zalgiris Kaunas per 3-1 andando a vincere per due volte in Lituania. Per quel che riguarda ...