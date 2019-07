Catania | furbetti del reddito di cittadinanza | due parrucchieri lo incassano illecitamente

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Ennesima operazione delle Forze dell'Ordine in Sicilia che fanno emergere un nuovo caso di fruizione illegittima deldi. Stavolta èla città interessata dove una famiglia percepiva il sussidio nonostante sia marito che moglie avevano un salone da parrucchiere aperto, sia pure abusivo e quindi in nero. I controlli deldi, che evidentemente funzionano, hanno portato alla luce questo caso che però si protraeva da anni visto che la stessa famiglia risultava aver fruito anche della misura di contrasto alla povertà precedente ildi, cioè il Rei. Per anni quindi la coppia di coniugi ha frodato lo Stato, percependo aiuti per i disagiati ma continuando a svolgere la loro attività diin maniera abusiva.deldiVisto che era andata bene con ildi inclusione perché non ...

