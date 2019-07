calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Spesso, da piccoli, tanti bambini sognano dii calciatori. Un desiderio che si avvera soltanto per pochissimi. E poi c’è chi invece decide quasi di compiere il percorso opposto: calciatore lo è stato, ma dice basta. Motivo? Lavorare inria con il padre. E’ questa ladecisione di Riccardo, calciatore di 26 anni che gioca da 7 stagioni alla Feralpisalò. Gli infortuni subiti di recente lo hanno segnato, è stato costretto a chiudere con ilperqualcosa che gli piace. Lui che, cresciuto nella Primavera dell’Atalanta con Gagliardini, Conti e Caldara, ha compiuto un percorso diverso rispetto a loro tre, senza però far mancare mai serietà, impegno e dedizione. Tutte doti che gli torneranno sicuramente utili nella azienda di famiglia gestita dal padre.L'articolo, lailper...

CalcioWeb : #Tantardini, la scelta è coraggiosa: lascia il calcio per fare il... falegname - LBuconi : RT @feralpisalo: ?? Rispetto e ammirazione per la scelta di Riccardo. • Fatecelo dire per l’ultima volta: “TANTA ROBA TANTARDINI!” ???????????? •… - LupoErmes : RT @feralpisalo: ?? Rispetto e ammirazione per la scelta di Riccardo. • Fatecelo dire per l’ultima volta: “TANTA ROBA TANTARDINI!” ???????????? •… -