Rovigo | un quarto d' ora di grandine come albicocche | rami spezzati e alberi in strada

leggo

(Di venerdì 12 luglio 2019) Momenti di paura in centro a. intorno alle 19, si è scatenato un forte temporale con vento eha paralizzato per alcuni minuti il capoluogo polesano. Non si sono verificati...

leggoit : #Rovigo, un quarto d'ora di vento, pioggia e #grandine: rami spezzati e alberi in strada -