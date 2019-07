Non è finita per Amelia e Link in Grey’s Anatomy 16 | un’evoluzione dopo il ripiego

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ci sarà ancora storia train Grey's16, nonostante la rottura nel finale della quindicesima stagione.L'inedita coppia è risultata molto più affiatata di tante altre già rodate, complice una buona chimica tra gli attori (Caterina Scorso e e la new entry della scorsa stagione Chris Carmack) che ha conquistato il pubblico orfano della coppia-Owen.Nell'ultimo episodio di Grey's15, Salto nella nebbia, mentre Hunt ha deciso di dichiararsi a Teddy e crescere con lei la loro figlia,ha deciso di interrompere la frequentazione conper dedicarsi a se stessa e perché non ancora pronta al tipo di impegno che Lincoln avrebbe desiderato.Ma questo non è certo un addio, come si percepiva già dall'episodio in questione e come sembra confermare la showrunner Krista Vernoff.Parlando a TvLine, la capo-sceneggiatrice della ...

