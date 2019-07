Il bagno proibito con multa di Valeria Marini nella Barcaccia

vanityfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) Unfontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, e persono scattate unada 450 euro e una sanzione da 100 euro prevista dal nuovo regolamento di polizia urbana che prevede il Daspo urbano. Per 48 ore la showgirl non potrà circolare in quella zona, e alla seconda violazione scatterà il Daspo del questore. Ma che cosa ci faceva, con un abito di lamé,? Stava registrando il video del suo ultimo disco, Me gusta (Baci Stellari). I passanti si sono fermati ad ammirare la showgirl, mentre gli agenti della polizia locale erano «impegnati in cima alla scalinata per riprendere alcune persone che stavano bivaccando sul monumento. Appena hanno notato l’assembramento di persone intorno alla fontana sono scesi e non vedendo nessuno dentro la vasca hanno contattato la centrale operativa», spiega una nota. ...

Jimmuzzu : RT @Massi_Sking: Su quella spiaggia è proibito fare il bagno (con tanto di recinzioni fino a metà luglio) e multe salate a chi trasgredisce… - Massi_Sking : Su quella spiaggia è proibito fare il bagno (con tanto di recinzioni fino a metà luglio) e multe salate a chi trasg… -