Coppia finge rapimento per fare un video su YouTube | arrestati per procurato allarme

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Aiuto, un uomo sta rapendo una ragazza”: è questo l’lanciato alla polizia da decine di testimoni che hanno assistito alla scena. Un imponente ragazzo latino americano che trascinava in un auto ferma nel parcheggio di un centro commerciale una ragazzina bionda e poi scappa via a tutta velocità: unin piena regola. Così la polizia ha subito schierato diverse volanti per cercare di individuare l’auto del giovane. Peccato però che fosse tutto una finta, inscenata dai due ragazzi per farne unda caricare sue raccogliere migliaia di “like”. Insomma, una trovata per aumentare i propri followers e cercare visibilità. È successo negli Stati Uniti, in Georgia, come riferisce l’Independent: protagonisti della “bravata” sono Ava Coleman e Christopher Jones Kratzer, 17 anni lei e 19 lui, oraper ...

