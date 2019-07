Chiusi per Flop | la Seratissima… sfortunatissima di Enrica Bonaccorti

davidemaggio

(Di venerdì 12 luglio 2019) Massimo Boldi eNuovo appuntamento conper, la rubrica che in questa estate rispolvera alcuni tra i più grossi tonfi della tv pubblica e privata. Questa settimana scriviamo di Seratissima, varietà di Canale del 1993 condotto da(qui il suo nuovo impegno su Tv8), nato come risposta Fininvest alla decisamente più fortunata Serata D’Onore della Rai. Seratissima…Martedì 27 aprile 1993 alle 20.40 su Canale5 prende il via Seratissima, varietà che in sei puntate si propone di omaggiare alcuni tra i più amati personaggi del piccolo schermo come Paolo Villaggio, Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e Marco Columbro, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Maurizio Costanzo e Corrado. Grande escluso Mike Bongiorno, al quale la stessa Canale5 ha promesso una serata speciale l’anno successivo in occasione dei 50 anni di ...

