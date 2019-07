Un' estate fa | stasera ultimo appuntamento con Pupo e Diana del Bufalo su Rai2

Un’estate fa : ospiti e anticipazioni di stasera 11 luglio 2019 su Rai 2 : Un’estate fa: ospiti e anticipazioni di stasera 11 luglio 2019 su Rai 2 Oggi 11 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Un’estate fa. Il nuovo show musicale della tv di Stato approda al suo secondo e ultimo appuntamento con tante sorprese e ospiti speciali. Timonieri della trasmissione saranno, come nella precedente puntata, Pupo e Diana Del Bufalo che guideranno i telespettatori nell’emozionante viaggio tra le hit cantante sotto ...

Programmi TV di stasera - giovedì 11 luglio 2019. Su Rai2 ultimo appuntamento con «Un’estate fa» : Pupo e Diana Del Bufalo Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. La mia giustizia: Mentre i Carabinieri indagano sull’omicidio di un avvocato affermato, Don Matteo scopre una verità sul passato di Sofia, che la ragazza non conosce. La notte dell’anima: Don Matteo si reca in un monastero per un ...

Isle of Mtv Malta : stasera inizia il grande festival dell'estate : stasera su Mtv inizia il più grande festival musicale gratuito d'Europa. Ava Max, Bebe Rexha, Martin Garrix e Wiley si esibiranno sul palco di Piazza Il-Fosos a La Valetta.

Un'estate fa : stasera viaggio tra i tormentoni estivi con Pupo e Diana del Bufalo su Rai2 : Diana Del Bufalo e Pupo ci conducono in un viaggio musicale attraverso i tormentoni delle estati italiane.

Un’estate in Provenza film stasera in tv 26 giugno : cast - trama - curiosità - streaming : Un’estate in Provenza è il film stasera in tv mercoledì 26 giugno 2019 in onda in prima serata su Rai 2. E’ una commedia del 2014 diretta da Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Un’estate in Provenza film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Avis de mistralDATA USCITA: 13 aprile ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 26 giugno 2019. Su Rai2 «Un’estate in Provenza» : Un'estate in Provenza Rai1, ore 21.25: SuperQuark – Nuova Edizione Riparte la nuova stagione di SuperQuark, il programma di divulgazione scientifica di Piero Angela. Ad aprire la puntata, il primo episodio della straordinaria serie della BBC Dinasty sugli scimpanzé. Con Alberto Angela si andrà poi al Museo Archeologico di Napoli, dove la bellissima collezione di statue di bronzo ritrovate nella Villa dei Papiri saranno il pretesto ...

TeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 28 giugno 1991 : Stasera mi butto accende l'estate di Rai 2 : Siamo al terzo appuntamento con TeleVideoBlog. Facciamo un breve ripasso (e non lo diciamo a caso data la passione per il vintage) Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati ...