tg24.sky

(Di giovedì 11 luglio 2019)per: 6La sentenza nei confronti di un giovane afgano di 25accusato di aver ceduto una dosa letale a una giovane studentessa

patriziaandreoz : RT @SkyTG24: Udine, minorenne morta per overdose: 6 anni e mezzo allo spacciatore - FRANCESC0PAGANO : RT @SkyTG24: Udine, minorenne morta per overdose: 6 anni e mezzo allo spacciatore - SkyTG24 : Udine, minorenne morta per overdose: 6 anni e mezzo allo spacciatore -