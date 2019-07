Mara Venier i fan la criticano lei risponde così

people24.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2019)è stata confermata alla conduzione di Domenica In e sarà al timone di un altro programma in prima serata su Rai 1. Non solo: la conduttrice veneta sarà in diretta anche in radio con una trasmissione su Radio 2. Tanti impegni che fanno felice lei e i fan, anche se su Instagram qualcuno le ha riservato qualche critica. “Ma goditi la vita con tuo marito!!!! Sei brava ma non ne vale la pena lavorare come una ventenne, riposati!” ha scritto un utente. “Grazie per il consiglio ma ti assicuro che io me la godo e tanto…” ha replicato. Un’altra utente, pur ammettendo di ammirare la, ritiene che dovrebbe lasciare spazio ad altre colleghe: “mi piace, ma il troppo stroppia! dovrebbe lavorare di meno”. Epica la risposta della: “Per fortuna una grande quantità di telespettatori mi guarda e gradisce la sottoscritta e Domenica in …tu amore de zia, nu’me ...

zazoomblog : Mara Venier su Domenica In 2019-20: “Ho detto no al prolungamento” - #Venier #Domenica #2019-20: #detto - Alessio_90__ : RT @Caustica_mente: Con Mara Venier Ft. Alessia Marcuzzi in “Donne” ?? Zuccher0 is cancelled ???????????????? - marcoluci1 : RT @tvblogit: Mara Venier a TvBlog: 'Amo Domenica In in maniera totale' -