Formula 1 – Terribile incidente per un ex pilota | rischia l’amputazione di una gamba

(Di giovedì 11 luglio 2019) Martin Donnelly ricoverato in ospedale: l’exdil’amputazione di unaSpiacevole imprevisto per un exdi1: Donnelly, che nel 1990 sopravvisse ad un drammaticonelle prove del Gp di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, adessol’amputazione di una. Una grande beffa per l’irlandese, rimasto coinvolto in unin motorino: Donnelly è stato investito da una moto e le sue condizioni sono apparse subito drammatiche. Una brutta infezione sembra aver intaccato laoffesa dopo l’intervento e adessol’amputazione della stessa. Per provare a salvare il salvabile, gli amici di Donnelly hanno lanciato una campagna di crowdfunding, su GoFundMe, per raccogliere fondi per aiutare l’exdi1. “Martin non ha mai fatto i soldi con la ...

