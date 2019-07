È morto l' uomo più anziano d' Italia | aveva 110 anni Emigrato dalla Sicilia viveva a

Chi era Vincent Lambert : incidente - com’è morto e storia dell’uomo : Chi era Vincent Lambert: incidente, com’è morto e storia dell’uomo La storia di Vincent Lambert morto giovedì 11 luglio 2019 in Francia riassume la storia di un uomo che per quasi 11 anni, da settembre 2008, dopo un gravissimo incidente stradale grave è diventato un paziente tetraplegico su cui si sono scontrate diverse posizioni sul fine vita La diatriba si è trasformata in una lunghissima battaglia legale che ha visto da una ...

Addio a Salvatore Cavallo : l’uomo più anziano d’Italia è morto a 110 anni : Era nato a Vittoria, in Sicilia, il 16 maggio 1909. Dopo la guerra e la laurea in agraria, si era trasferito a vivere nel...

È morto Salvatore Cavallo - con i suoi 110 anni era l'uomo più vecchio d'Italia : È morto a 110 anni Salvatore Cavallo, a Torino, l’uomo più longevo d’Italia. Diventato ‘supercentenario’ il 16 maggio scorso, aveva vissuto entrambe le guerre del ventesimo secolo. Nato nel 1909 a Vittoria, in Sicilia, ha combattuto la battaglia di El Alamein ed è sopravvissuto alla guerra evitando la fucilazione.Si è trasferito prima a Milano, dove si è laureato in agraria, e poi nel ...

È morto Vincent Lambert - l’uomo francese tetraplegico che dal 2008 era in stato vegetativo : Vincent Lambert, il 42enne francese tetraplegico il cui caso era diventato molto noto negli ultimi anni nell’ambito della discussione sull’eutanasia in Francia, è morto giovedì mattina all’ospedale di Sébastopol de Reims, nove giorni dopo la sospensione delle procedure che lo

Modica - è morto Giorgio Sparacino - attore e uomo di cultura : E’ morto ieri sera, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo, l'attore e regista Modicano Giorgio Sparacino

Genova - uomo di 52 anni trovato morto in casa : il caldo tra le ipotesi delle cause : Un uomo di 52 anni è stato trovato morto questo pomeriggio nella sua abitazione di Avosso, nell’area metropolitana di Genova. L’uomo soffriva di problemi cardiaci e a causare la morte, che risalirebbe ad almeno una settimana fa, potrebbe essere stato il caldo di questi giorni. A trovare il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono stati i vigili del fuoco, avvisati dai vicini che hanno sentito uno strano odore provenire ...

Palazzina a fuoco a Minerbio : uomo morto nel bolognese : Nell’incendio scoppiato oggi in un Palazzina di Minerbio, in provincia di Bologna, una persona è morta. Si tratta secondo le prime informazioni di un 64enne che abitava proprio nell’appartamento in cui è divampato il rogo dietro cui ci sarebbero cause accidentali. Un'altra persona è rimasta intossicata dal fumo inalato. Sul posto, in Via Roma, carabinieri e vigili del fuoco. Quest’ultimi dopo aver spento le fiamme stanno eseguendo tutti gli ...

Incendio in una palazzina nel bolognese : morto un uomo - almeno un’altra persona intossicata : Un uomo di 64 anni è morto nell'Incendio di una palazzina a Minerbio, nel bolognese. Il rogo sarebbe partito, per cause accidentali, proprio dall'appartamento della vittima, ma ha poi interessato anche altre case dello stesso edificio. Un'altra persona è rimasta intossicata a causa del fumo, mentre due famiglie sono ora sfollate. La palazzina si trova in via Roma: per spegnere le fiamme e soccorrere le persone presenti nell’area sono ...

India - uomo dato per morto si risveglia : lo stupore dei parenti : stupore in India per un episodio insolito, un ventenne si è risvegliato poco prima del suo funerale. Il protagonista della vicenda è il ventenne Mohammad Furqan, trasportato nel locale nosocomio dopo un incidente stradale. Il personale sanitario aveva riferito ai parenti di Mohammad che per il loro congiunto non c'era più nulla da fare. Furqan, a distanza di qualche giorno dall'incidente stradale, era stato dichiarato morto dai medici. I ...

Calabria : schianto nella notte - morto uomo di 40 anni - grave il figlio di 12 : Un terribile incidente nella notte ha mietuto una vittima sulla Statale 106 ionica, una strada a scorrimento veloce in Calabria, non nuova ad incidenti gravi e spesso mortali. Una Alfa Romeo ha impattato contro un motorino, uno scooter con a bordo un padre di 40 anni ed il figlio di 12. Nell'impatto l'uomo che guidava il ciclomotore ha perso la vita mentre il figlio adesso è in gravi condizioni. Nessun danno grave invece per le due persone a ...

Sanremo - caldo record : un uomo morto in spiaggia per un malore : Tragedia sulla spiaggia. Un uomo di 70 anni è morto nel primo pomeriggio sulla spiaggia di uno stabilimento balneare del lungomare Vittorio Emanuele II a Sanremo (Imperia). L'ipotesi...

Incendio in un campo di grano : uomo morto carbonizzato - si indaga per scoprirne l’identità : Il corpo di un uomo, completamente carbonizzato, è stato trovate nelle campagne di Orta Nova, nel foggiano, e precisamente in località Barone. L’uomo, probabilmente un agricoltore, ha tentato di spegnere le fiamme che stavano distruggendo un campo di grano. Il malcapitato potrebbe aver accusato un malore e perso conoscenza. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia stanno ancora mettendo in sicurezza l’area del rogo. Sono ...

Rita Dalla Chiesa "Cane morto per m... di uomo"/ Investito mentre fuggiva da violenze : Rita Dalla Chiesa: "Cane morto per m... di uomo". Sfogo per il caso choc di Oliveto Citra, dove un randagio è stato Investito mentre fuggiva da violenze.

Milano - un uomo è morto vicino alla stazione Centrale/ Malore dovuto al gran caldo? : A Milano è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 60/70 anni, nei pressi della stazione Centrale: forse un Malore per il caldo