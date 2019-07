Gli rubano il cane | l' appello disperato del calciatore | Pagherò qualsiasi cifra per

Daniel Sturridge - ladri entrano in casa del calciatore e Gli rubano il cane. Lui : “Siete pazzi! Ridatemelo - pagherò qualsiasi cifra” : I ladri si sono introdotti in casa sua nel cuore della notte e hanno portato via il suo cane. Questo il racconto fatto su Instagram dall’ex giocatore del Liverpool Daniel Sturridge. Nel filmato, il calciatore fa vedere la sua casa di Los Angeles: mostra un vetro rotto e poi fa notare che i ladri hanno lasciato perdere tutti gli oggetti di valore per rubare invece il cane. “Siete pazzi! Entrate in casa mia per rubarmi il cane? ...

Elisabetta Canalis in Sardegna! Ma la fiGlia Skyler Eva e sua madre rubano tutta la scena : È di qualche giorno fa la notizia che Elisabetta Canalis è riuscita a vincere la causa che la vedeva contrapposta a un’azienda di intimo con cui aveva lavorato per una campagna nel 2013. In quell’occasione la ex Velina mora di Striscia la Notizia era stata pagata circa 110mila euro per posare in intimo, ma l’azienda aveva deciso di sfruttare la sua immagine anche dopo la scadenza del contratto, come ricostruisce Il Mattino. Siccome chiunque ...

Firenze - rubano un regalo dalla tomba del fiGlio. Lo sfogo della madre : “Vergognati e riportalo” : L’appello su Facebook della madre di Davide Degl’Innocenti, un ragazzo scomparso il 5 agosto scorso a diciannove anni: la donna ha accusato ignoti di aver rubato dalla tomba del figlio nel cimitero di Cerreto Guidi, nella città metropolitana di Firenze, un portachiavi a forma di farfalla: “Glielo avevo portato il giorno del suo compleanno”.

Era a terra moribondo! Travolto da due auto - si rompe 26 ossa e Gli rubano il portafogli : Un 29enne britannico è ricoverato dallo scorso 21 maggio in un ospedale in Spagna dopo essersi rotto 26 ossa a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto mentre andava al supermercato. Dean Millers è rimasto in coma e attaccato ad una macchina salva-vita dopo essere stato Travolto da una vettura guidata da una donna mentre si trovava su attraversamento pedonale fuori da un negozio a Lloret de Mar, prima che un’altra auto gli passasse ...

A 93 anni le rubano il carrello - il fruttivendolo Glielo ricompra e lo riempie di nuovo : “Un gesto semplice, naturale. Ho fatto quello che dovevo e devo fare”, ha detto il commerciante protagonista di questa...

Le rubano l’agenda con le cure del fiGlio malato di tumore : “Restituitemela” : Le rubano a Roma gli effetti personali, ma soprattutto la documentazione medica del figlio malato di tumore, è accaduto a una donna di Pizzo Calabro (Vibo Valentia), che ha lanciato un appello su Facebook affinché le venga restituita un’agenda blu in cui da un anno annota tutte le tappe della lotta del figlio di 7 anni contro un tumore celebrale. La donna, dopo aver caricato l’automobile con tutti i bagagli, era pronta a tornare a ...

Muore investito - Gli rubano il portafogli e vanno a prelevare col suo bancomat : L'incidente in via Tiburtina a Roma. Vittima il 54enne Fulvio Di Simone. La denuncia della moglie: "Nove minuti dopo la sua...