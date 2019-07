Calciomercato Roma – Ufficiale l’arrivo di Pau Lopez | cifre e dettagli dell’operazione

sportfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Pauè un nuovo calciatore della: i giallorossi firmano con un quinquennale un portiere giovane ma con una discreta esperienza alle spalle Dopo la disastrosa annata di Robin Olsen, chiamato a sostituire Alisson che in stagione ha vinto Champions League con il Liverpool e Copa America con il Brasile, da grande protagonista, laha deciso di puntare su un altro portiere. In giallorosso è arrivato Pau, estremo difensore spagnolo classe 1994, prelevato dal Betis Siviglia per 23.5 milioni di euro. Il calciatore ha firmato un quinquennale fino al 30 giugno 2024. Queste le prime parole di Pauda nuovo calciatore della: “è quasi impossibile dire di no ad un club come la. Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia carriera. Sono felice della fiducia riposta in me da questo grande club: mi sento pronto ad affrontare questa nuova ...

