Calciomercato Inter | si sbloccano Barella e Dzeko | Conte li vuole al più presto

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nuova formula per l’acquisto di: 10 milioni di prestito, 30 di riscatto e 5 di bonus. Persi sale a 12 milioni per convincere la Roma.“powered by Goal”L’ha già piazzato tre acquisti ufficiali in questa sessione di mercato: Godin, Sensi e Lazaro. Nel mentre peròregalare aaltri due giocatori, richiesti proprio dal tecnico: stiamo parlando di Nicolòed Edin.Le due trattative con Cagliari e Roma fino a qualche giorno fa erano in fase di stallo, ma oggi sembranno esserci sbloccate. Anche se ovviamente non ancora concluse. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, c’è una nuova formula che sembra aver convinto il Cagliari per.Si tratta di 10 milioni per il prestito e 30 per il riscatto tra 12 mesi (più alcuni bonus anche a lungo termine legati alle vittorie e alle presenze). In totale la cifra ...

FabrizioRomano : #Inter può essere già domani la missione a Manchester per Romelu Lukaku: lavori in corso ???? @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Barella, @Inter e @CagliariCalcio d’accordo sulla valutazione: 45 milioni più bonus. Ora club al lavoro per chiude… - DiMarzio : #Barella, nuovo incontro poco fa @Inter @CagliariCalcio: parti sempre più vicine @SkySport #calciomercato -