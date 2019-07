Battiti Live | Elisabetta Gregoraci ammette | “Sono molto felice”

lanostratv

(Di mercoledì 10 luglio 2019)alla conduzione dicon Alan Palmieri su Italia 1: “Sono felice” Andrà in onda oggi, mercoledì 10 luglio 2019, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.20 il primo dei cinque appuntamenti con, l’evento organizzato da Radionorba, per il terzo anno consecutivo condotto da, affiancata da Alan Palmieri. E prima della messa in onda della puntata d’esordio, proprioha rotto il silenzio parlando di, con una breve intervista rilasciata per il penultimo numero del settimanale TelePiù, uscito in edicola all’inizio di luglio. Sulle pagine della rivista in questione la showgirl calabrese ha dichiarato: Sono felice di ricondurreperchè è un programma che mi dà tanta energia. E’ uno spettacolo che si svolge all’aperto, d’estate, in ...

