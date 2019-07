Ragazzi selvaggi | le storie vere dei bambini della jungla

vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2019) Kamala and Amala, India, 1920Shamdeo, India, 1972Marina Chapman, Columbia, 1959Sujit Kumar (The Chicken Boy), Fiji, 1978Marie Angelique Memmie Le Blanc, France, 1731Dal 1300 a oggi si registrano circa una sessantina di. La scena è sempre la stessa: trovati nei boschi, non sanno parlare, camminano carponi, sono diffidenti verso gli umani. A volte vivono tra animali, si comportano come loro, ma non sono animali: sonocresciuto come animali. Il tema ha affascinato scienziati, romanzieri, artisti di ogni secolo. Il primo a tentare di catalogare questi enfant sauvages fu lo scienziato Carlo Linneo, nel 1700. Nel 1893 l’inglese Rudyard Kipling scrisse Il LibroGiungla, successo immortale che traccia la vitaa (anche libera e romantica) delno Mogwli, allevato da un branco di lupi nel cuoreforesta. Ma il tema è di attualità anche ai ...

