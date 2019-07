Instagram combatte il cyberbullismo | invita i mittenti a riflettere e dà alle vittime gli

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Sui social network capita sovente di leggere commenti offensivi o potenzialmente dannosi.sta per mettere in campo l’Intelligenza Artificiale per rilevarli automaticamente e chiedere all’autore se è davvero sicuro di volerli pubblicare così come sono. Non è un blocco, si potrebbe definirlo un “incentivo a” su quello che si sta facendo, o meglio scrivendo. L’obiettivo è fronteggiare, e se possibile prevenire, gli episodi di bullismo che possono verificarsi sull’applicazione. Adessoindividua atti di bullismo anche nelle foto Dopo l’invito alla riflessione, l’autore può annullare o a modificare il commento. Chi è scettico sappia che, secondo, “dai primi test abbiamo scoperto che incoraggia alcune persone a cancellare i loro commenti ...

