Verona | grandinata e fiume d’acqua per strada VIDEO

Verona - grandinata record in città : le strade “imbiancate” si trasformano in fiumi. Le immagini : Circa 15 minuti di maltempo, con annessa grandinata, hanno fatto sì che il centro di Verona si trasformasse, assumendo un aspetto “invernale”. Come previsto dalla Protezione civile, la provincia e la città sono state colpite da piogge e forti venti. Nelle immagini, le strade imbiancate che diventano fiumi. L’allerta durerà sino martedì. Video Facebook/Martina Ottaviani FQ ...