Quei 6 minuti di celebrità a Glastonbury che cambieranno la vita di Alex Mann

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ad, quindicenne amante del rap nato a Wells nel Somerset, sono bastati seidi celebrità sull’ ”Other Stage”, uno dei palchi principali di, il festival musicale più grande d’Europa e forse del mondo, capace di contenere in un parco verde quasi 200,000 persone, per cambiargli per sempre la.Tutto è iniziato quando, tra le otto e le nove di sera di una caldissima domenica di giugno, Dave, uno dei principali esponenti del Grime, il nuovo hip-hop britannico, che unisce rap a ritmi caraibici ed elettronici, prima di cantare un suo pezzo, ha preso in mano il microfono e ha chiesto: “Io ho scritto una canzone che si chiama ‘Thiago Silva’. Vorrei l’aiuto di qualcuno di voi. Chi è ancora sufficientemente sobrio da ricordarsi il testo?”.Ed è stato in quel momento che, che ...

