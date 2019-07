Calciomercato Roma | l’agente di Zaniolo | “Nessuna trattativa con altri club”

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019)di, Claudio Vigorelli, fa chiarezza sulla situazione del talento della: “Attendiamo in incontrare Petrachi”.“powered by Goal”Solo un anno fa era un talento che non aveva ancora avuto la possibilità di esordire in Serie A, oggi Nicolònon solo è uno dei punti fermi dellae del nuovo ciclo della Nazionale Azzurra, ma è anche uno dei giocatori più ambiti del.Il suo nome è stato accostato a quello di grandi club, Juventus su tutti, e al contempo si è parlato di difficoltà di trovare un’intesa per il rinnovo con i giallorossi, a quanto pare però, almeno per il momento non è previsto alcun trasferimento.Il suo agente, Claudio Vigorelli, a seguito delle tante voci delle ultime settimane, ha deciso di fare chiarezza attraverso un lungo post pubblicato su Instagram.“Si è sentito molto parlare in queste ultime settimane di, dellae ...

DiMarzio : Calciomercato | #Roma, domani visite e firma per #PauLopez??? - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, l'agente di #Zaniolo fa chiarezza: 'Nessuna trattativa in corso per lui' - DiMarzio : #Calciomercato | #ElShaawary, domani la partenza per la Cina -