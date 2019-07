optimaitalia

(Di domenica 7 luglio 2019) Si parla molto dele a più riprese si è messo in evidenza come il prossimo OS proprietario dell'azienda cinese dovrebbe essere prestante e veloce. Anche ieri, sulle pagine di OM, sono state riportate le parole del CEO e fondatore del brand Ran Zhengfei il quale ha parlato di soluzione scattante ben più di Android e MacOS. C'è tuttavia un potenziale tallone di Achille della nuova inesperienza, messo in evidenza sempre dal presidente dell'azienda asiatica, impossibile da non esaminare. Ilpotrebbe anche essere fin da subito più veloce di Android e magari non presentare bug e anomalie vistose alla sua prima release ma ci sarà una grossa differenza rispetto al prodotto rivale di Google immediatamente. Quest'ultimo può contare su un ecodi app e servizi sconfinato, maturato dae oramai consolidato. Potremmo dire lo ...

wordweb81 : Universo di app per il sistema operativo #Huawei fondamentale ma ci vorranno anni - OptiMagazine : Universo di app per il sistema operativo #Huawei fondamentale ma ci vorranno anni -