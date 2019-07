Basket | Mondiali Under 19 2019 | Stati Uniti sul trono iridato | Mali orgoglioso ma

Basket - Mondiali 2019 : Gallinari e Melli - Cina a rischio? Thunder e Pelicans non apprezzano l’idea : L’ultima serie di movimenti di mercato in NBA potrebbe aver messo a soqquadro un certo numero di piani dei giocatori coinvolti per l’estate in corso. In chiave italiana, i riflettori sono puntati su Danilo Gallinari e Nicolò Melli, l’uno scambiato dai Los Angeles Clippers destinazione Oklahoma City Thunder, l’altro firmatario di un biennale con i New Orleans Pelicans. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera a ...

Basket - Mondiali Under 19 2019 : Stati Uniti in finale contro l’incredibile cavalcata del Mali : Sarà tra Stati Uniti e Mali la finale dei Mondiali di Basket Under 19, che si stanno concludendo in Grecia, a Candia (il nome italiano di Heraklion). Se la formazione americana era largamente attesa all’appuntamento, quella Maliana è senza dubbio la più sorprendente in assoluto: mai, a nessun livello, una Nazionale africana era mai arrivata a giocarsi un titolo mondiale a qualunque livello maschile o femminile. La formazione americana, ...

Mondiali Basket 2019 – La Grecia punta tutto sugli… Antetokounmpo : convocati tutti e 3 i fratelli : Una Grecia targata Antetokunmpo: per la prima volta Giannis in campo con i suoi due fratelli con la maglia della Nazionale greca Pochi giorni fa Giannis Antetokunmpo ha annunciato che vestirà la maglia della sua Grecia ai prossimi Mondiali di Basket, in programma a settembre in Cina. Il ct greco, Thanasis Skourtopoulos, ha deciso di puntare su una squadra targata Antetokounmpo: insieme all’mvp NBA ci saranno infatti anche i fratelli ...

Basket - Mondiali 2019 : svelata la lista dei 18 pre-convocati - spicca la presenza dei tre fratelli Antetokounmpo : La marcia di avvicinamento all’attesissimo Mondiale 2019 di Basket continua con le migliori selezioni del panorama cestistico internazionale che cominciano ad annunciare le prime liste di convocati per i raduni di preparazione del grande evento cinese. La Grecia, una delle possibili candidate al podio iridato, ha annunciato la lista dei 18 giocatori pre-convocati e tra questi spicca un nome su tutti: Giannis Antetokounmpo. L’MVP ...

Mondiali Basket 2019 – Meo Sacchetti annuncia i 24 convocati dell’Italia per il training camp : ecco tutti i nomi : Coach Meo Sacchetti ha reso nota la lista dei 24 convocati dell’Italia per i training camp in vista dei Mondiali di Basket 2019: finalmente ci sono anche i giocatori NBA A poco più di venti giorni dal training camp in vista della FIBA World Cup 2019, il CT Meo Sacchetti ha reso nota la lista dei 24 atleti che nelle prossime settimane potranno essere chiamati a far parte delle attività della Nazionale Senior. Gli Azzurri si ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - ecco i 24 convocati per la prima lista di Meo Sacchetti. Presenti Belinelli - Gallinari - Melli - Datome e Hackett : Il momento è arrivato: coach Meo Sacchetti ha diramato la prima lista di 24 giocatori tra i quali saranno selezionati i 12 che prenderanno parte alla spedizione in Cina per i Mondiali, che l’Italia torna a disputare a 13 anni dall’ultima volta. Questi i nomi chiamati dal coach semifinalista del campionato Italiano con Cremona: Awudu Abass (1993, 198, A) Pietro Aradori (1988, 196, A) Marco Belinelli (1986, 196, G) Paul Biligha (1990, ...

Mondiali Basket 2019 – Giannis Antetokounmpo dà la conferma : l’MVP NBA giocherà con la Grecia : Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza ai Mondiali di Basket 2019: l’MVP dell’NBA giocherà con la Grecia Il Mondiale di Basket 2019 incassa il ‘sì’ di una delle sue stelle più luminose: Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo di Basket. L’ala dei Milwaukee Bucks, neo MVP della stagione regolare NBA, vestirà la maglia della Grecia nella prossima kermesse mondiale di ...

Basket - Mondiali Under 19 : il Canada difende il titolo mondiale dall’assalto degli Stati Uniti. Qualche conoscenza italiana tra le 16 squadre : La lunga estate delle manifestazioni giovanili comincia dalla Grecia, e precisamente da Candia (Heraklion in greco), che nella Indoor Sports Arena e nella University Sports Hall organizza i Mondiali Under 19, che si alternano con cadenza biennale a quelli Under 17. Due anni fa a trionfare fu il Canada, sospinto da RJ Barrett, figlio dell’ex Cantù Rowan e futura terza scelta al recente draft NBA, in finale su una grande Italia. Gli azzurri, ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari carica l’Italia : “abbiamo la squadra per arrivare sul podio!” : Danilo Gallinari elogia la squadra e le potenzialità dell’Italia: gli azzurri possono arrivare in fondo nel Mondiale di Basket in Cina La Serbia nel nostro girone fa paura, gli Stati Uniti saranno i soliti favoriti alla vittoria finale, ma l’Italia ha le potenzialità per arrivare fino in fondo. Lo spiega Danilo Gallinari a margine di della seconda edizione di ‘We Playgound Together’, un progetto di riqualificazione ...

Basket - Danilo Gallinari : “Abbiamo le potenzialità per conquistare una medaglia ai Mondiali. Spero che le ragazze vincano gli Europei” : Danilo Gallinari è convinto che la Nazionale Italiana possa essere grande protagonista ai Mondiali di Basket, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. L’azzurro, ala dei Los Angeles Clippers, ha parlato con i cronisti a margine della presentazione a Milano della seconda edizione di We Playgound Together, un progetto di riqualificazione delle aree sportive della città. Queste le sue dichiarazioni all’ANSA in merito alle ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti in trionfo nel torneo maschile - Lettonia sconfitta in finale. Serbia giù da trono e podio : Gli Stati Uniti sono Campioni del Mondo di Basket 3×3 al maschile. Ad Amsterdam, il quartetto americano ha battuto in finale la Lettonia con il punteggio di 18-14, vincendo dunque per la prima volta in assoluto il titolo iridato in questa branca della pallacanestro. La finale risulta particolarmente combattuta, ma con gli americani sempre in grado di tenersi un vantaggio tra le 2 e le 4 lunghezze, spinti da un ottimo Huffman, in grado di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia in uscita da Amsterdam delusa e sfortunata : Forse il titolo mondiale non sarebbe stato difeso lo stesso, ma di certo l’uscita ai quarti di finale non ha fatto molto piacere alle ragazze che hanno fatto parte un’altra volta dell’avventura dell’Italia femminile del Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Giulia Ciavarella, Marcella Filippi e Giulia Rulli contro la Francia avevano già giocato e perso pochi giorni fa, in Piazza Castello, a Torino, e in modo pesante: ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Polonia e Lettonia-Stati Uniti - le semifinali : Saranno Stati Uniti-Polonia e Serbia-Lettonia le semifinali dei Mondiali di Basket 3×3. Gli americani hanno sconfitto la Slovenia per 21-14, stesso punteggio con cui anche i polacchi hanno superato Puerto Rico. Conferme anche da parte dell’altra super favorita. La Serbia ha sconfitto la Francia per 20-12 ed ora se la vedrà con la Lettonia, che ha sconfitto l’Ucraina per 21-7. Questo il riepilogo dei quarti di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile Cina-Australia e Francia-Ungheria le semifinali - Italia sconfitta dalle transalpine : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali di Basket 3×3 in corso ad Amsterdam, in Olanda, in questa settimana. Dopo la fase a gironi si sono disputate oggi le sfide ad eliminazione diretta dei quarti di finale e nel torneo femminile è arrivata purtroppo l’eliminazione della squadra azzurra ad opera della Francia con il punteggio di 15-9. Le transalpine hanno meritato la qualificazione alla semifinale costruendo subito un ...