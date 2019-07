“Avevo la mia famiglia sul camper” Tragico scontro tra auto e camper | lei muore

caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2019) Cento (Ferrara), 6 luglio 2019 – Impatto fatale in tarda mattinata a Cento, sulla via Modena. A farne le spese, non sopravvivendo allotra una vettura e un, una donna di origini dominicane, classe ’61, trasferitasi e residente da poco tempo a Decima, ma per tanti anni residente a Cento. La donna, al volante della macchina, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della municipale intervenuti per i rilievi, avrebbe perso il controllo del mezzo. Per la 58enne nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare, mentre per gli occupanti del, unadel Modenese, con anche due bambine, ferite non gravi per la madre e una delle due figlie, ma ricovero precauzionale all’ospedale di Cona.Cento (Ferrara), 7 luglio 2019 – Per unadi Nonantola doveva essere l’avvio di una giornata felice da passare ...

