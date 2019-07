Aspettando James per la pellicola del secolo | “Quel treno per Yuma”

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) La società calcio Napoli dà il benvenuto agli azzurri a Dimaro e aggiunge che tra poco arriveranno ancheli delper. E posta la locandina del film prodotto dalla Columbia pictures. E tra poco arriveranno quelli del…per Yuma… pic.twitter.com/PjGdN4VIYj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 luglio 2019 È successo ieri ed è bastato pochissimo perché di nuovo lamania facesse impazzire tutti. Il Corriere dello Sport non ha dubbi. Quel tweet era un chiaro indizio dell’arrivo di, per il quale il Napoli aspetterà fino all’ultimo giorno utile. Ha il sì del giocatore, che non desidera altro che ricongiungersi con Ancelotti. Non resta che aspettare che il Real abbassi la richiesta di 50 milioni. Ma intanto quel tweet è un chiaro indizio. Il richiamo alla Columbia non può essere una coincidenza, scrive il Corsport. C’è tutto, in quella locandina. ...

