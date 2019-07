Salvini: "Ministro Affari Ue a giorni"

"Il voto delle elezioni europee dà alla Lega l'onere e l'onore di indicare chi mandare in Europa sia come commissario che comedeglieuropei". Lo ha detto il vicepremierindicando come tempi del"la prossima settimana". Per il commissario europeo, invece, "c'è tempo. Non ho riserve ma non mando a Bruxelles un nemico del mio Paese", ha proseguito. E alla domanda se sarà un tecnico o un politico risponde: "L' era dei tecnici mi sembra ampiamente superata".(Di sabato 6 luglio 2019)