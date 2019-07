Assaggi d' amore con Giorgia Palmas e Filippo Magnini | il 13 luglio su Real Time

blogo

(Di sabato 6 luglio 2019) Ve lo avevamo anticipato alcuni mesi fa, ora è ufficiale:saranno cupidi nel nuovo programma didal titoloD’. La messa in onda, secondo quanto risulta a Blogo, è fissata per il 13alle ore 15.50 sul canale 31 del digitale terrestre.Si tratta di un viaggio nelle città più romantiche d’Italia, per far sbocciare untra due conoscenti che in passato non è andato a buon fine., coppia anche nella vitae, per la prima volta faranno coppia anche sul lavoro e guideranno i due protagonisti per scoprire i loro sennti.d'con, il 13supubblicato su TVBlog.it 062019 10:43.

