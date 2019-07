Spaghetti aglio olio e peperoncino | la ricetta e cinque errori da evitare

gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Gli, come tutte le preparazioni semplici e con pochi ingredienti, presentano diverse insidie: si tratta di un assolo, non di una sinfonia (gliallo scoglio, per dire), perciò all'assaggio basta un niente per avvertire le stonature. Ecco come le evitano i professionisti. 1. Anzitutto, gli ingredienti: lo chef Tommaso Mne del ristorante La Marchesella-La compagnia di ragù di Giugliano (Napoli) - che ha una sorta di culto per questacampana - consigliagrossi, di misura 12-13, possibilmente trafilati al bronzo per trattenere al meglio il condimento. Eextra vergine di oliva varietà Ortice (Ravece) a cui aggiungere un po' di Ortolana, un altropregiato del beneventano (se non li avete sotto mano, puntate su un buon extra vergine fruttato intenso). Infine, gli ingredienti freschi:, ...

