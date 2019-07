(Di venerdì 5 luglio 2019) Una mega passerella attraverserà il Tempio della Discordia nelladeiad Agrigento, su cui stasera sfileranno modelli e modelle provenienti da tutto il mondo per l'evento organizzato da Dolce&Gabbana in Sicilia. Il famoso marchio di moda ha previsto fino al 15 settembre la possibilità di visitare il tempio da una prospettiva insolita, ma non mancano le polemiche.